Mintálová verí v úspech, nechce sa iba zúčastniť

Tokio 25. júla (TASR) - Nie je dôležité len sa zúčastniť, ale aj uspieť. S takým heslom prišla do Tokia slovenská vodná slalomárka Eliška Mintálová a pri svojej premiére pod olympijskými kruhmi zvládla prvý krok. V nedeľňajšej kvalifikácii predviedla ôsmy najlepší čas a o dva dni ju čaká semifinále K1.



V súťaži sa predstavilo 27 pretekárok, na ktoré čakala dvojkolová kvalifikácia, pričom sa počítal lepší čas. Do semifinále postúpilo 24 lodí, to je na programe v utorok o 7.00 h SELČ, finále o dve hodiny neskôr. Mintálová absolvovala okrem debutu na olympiáde aj súťažnú premiéru v pretekoch, ktoré sa idú na lepšiu z dvoch jázd: "To som zažila naposledy asi keď som začínala s týmto športom. Nie som na to zvyknutá a bolo to zvláštne. No povedala som si, že si chcem urobiť dobrý pocit v prvej jazde, čo sa mi podarilo a skončila som na 3. mieste."



Už v prvej rozjazde si prakticky zabezpečila časom 107,67 účasť v semifinále. V druhej sa jej tak nedarilo a s časom 117,55 s ju klasifikovali na 19. priečke. V nej už pocítila zlomený palec na nohe, zranenie si privodila v úvode záverečnej prípravy. "Moje zranenie ma dokáže dosť obmedzovať v lodi, čo som pocítila aj v druhej jazde. V nej to nebolo dobré. Som však rada, že som zvládla aspoň tú prvú, nadobudla som dobrý pocit a určite si budem veriť. S palcom sa už nedá spraviť nič. Môžem byť rada, že vôbec dokážem sedieť v lodi. Prvé dni som z toho mala nervy, že čo tu vlastne robím so zlomenou nohou. Nakoniec sme to však vyriešili a som vďačná trénerovi, ako mi pomohol," uviedla.



Napriek zraneniu splnila prvú úlohu a teraz chce zabojovať o finále. Do Tokia prišla s cieľom uspieť: "Každý športovec, ktorý sa dostane na olympiádu, netúži sa jej len zúčastniť, ale taktiež uspieť. Tak som to brala aj ja a dúfam, že sa mi to podarí. Rada by som sa prepracovala do finále. Ale uvidíme, treba ísť postupne, najskôr sa potrebujem skoncentrovať na semifinále a ak to vyjde, budem veľmi šťastná."



Jej výkon v kvalifikácii nadchol aj trénera Petra Cibáka ml., už po prvej jazde veril v postup: "Z mojej strany absolútna spokojnosť, aj ako tréner na brehu som videl od prvých kombinácií, že mala istotu, nič neriskovala a nevyskytla sa tam žiadna veľká chyba. Len na bránke číslo 20 bol malinký dodatočný ťuk."