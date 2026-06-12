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Mintálová vo finále K1 v Augsburgu deviata, zvíťazila Funková
Mintálová si pripísala štyri trestné sekundy za ťuky na tretej a štvrtej bránke.
Autor TASR
Augsburg 12. júna (TASR) - Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Eliška Mintálová obsadila deviate miesto vo finále K1 na podujatí Svetového pohára v Augsburgu. V nemeckom stredisku zaostala o 13,64 sekundy za víťaznou domácou Ricardou Funkovou. Mintálová si pripísala štyri trestné sekundy za ťuky na tretej a štvrtej bránke.
Funková prešla trať čisto a triumfovala s náskokom 1,15 s pred Francúzkou Camille Prigentovou. Tretia skončila Poľka Klaudia Zwolinská (+2,66). Medzi kajakármi Slovensko vo finále nemalo zastúpenie. Z víťazstva sa tešil Čech Jakub Krejčí pred Talianmi Giovannim De Gennarom a Xabierom Ferrazim.
Funková prešla trať čisto a triumfovala s náskokom 1,15 s pred Francúzkou Camille Prigentovou. Tretia skončila Poľka Klaudia Zwolinská (+2,66). Medzi kajakármi Slovensko vo finále nemalo zastúpenie. Z víťazstva sa tešil Čech Jakub Krejčí pred Talianmi Giovannim De Gennarom a Xabierom Ferrazim.
SP vo vodnom slalome v Augsburgu
K1 - finále:
ženy: 1. Ricarda Funková (Nem.) 1:38,68 min (0), 2. Camille Prigentová (Fr.) +1,15 s (0), 3. Klaudia Zwolinská (Poľ.) +2,66 (0), 4. Evy Leibfarthová (USA) +2,89 (0), 5. Emily Apelová (Nem.) +4,46 (0) a Maialen Chourrautová (Šp.) +4,46 (2), ..., 9. Eliška MINTÁLOVÁ (SR) +13,64 (4)
muži: 1. Jakub Krejčí (ČR) 1:28,81 min (0), 2. Giovanni De Gennaro +1,96 s (0), 3. Xabier Ferrazzi (obaja Tal.) +2,15 (0), 4. Martin Cornu (Fr.) +2,19 (0), 5. Sam Leaver (V. Brit.) +2,23 (0), 6. Mateusz Polaczyk (Poľ.) +4,99 (0)
K1 - finále:
ženy: 1. Ricarda Funková (Nem.) 1:38,68 min (0), 2. Camille Prigentová (Fr.) +1,15 s (0), 3. Klaudia Zwolinská (Poľ.) +2,66 (0), 4. Evy Leibfarthová (USA) +2,89 (0), 5. Emily Apelová (Nem.) +4,46 (0) a Maialen Chourrautová (Šp.) +4,46 (2), ..., 9. Eliška MINTÁLOVÁ (SR) +13,64 (4)
muži: 1. Jakub Krejčí (ČR) 1:28,81 min (0), 2. Giovanni De Gennaro +1,96 s (0), 3. Xabier Ferrazzi (obaja Tal.) +2,15 (0), 4. Martin Cornu (Fr.) +2,19 (0), 5. Sam Leaver (V. Brit.) +2,23 (0), 6. Mateusz Polaczyk (Poľ.) +4,99 (0)