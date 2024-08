Mintálovú potrápil len “eskimák”: Je na hlúpom mieste

Paríž 3. augusta (TASR) - Slovenská kajakárka Eliška Mintálová mala v sobotnej olympijskej kvalifikácii kajak krosu väčší problém len za eskimáckym obratom. Vo svojej deviatej jazde obsadila druhé miesto s pohodlným náskokom pred zvyšnými dvoma súperkami. Viacerým pretekárkam vrátane Mintálovej však robil problémy eskimácky obrat, ktorý postavili na parížskej trati tesne pred jedným zo skokov.



Na kanáli v Paríži je prvá brána pomerne ďaleko a po nej nasleduje "roll zone". Pretekárky následne absolvujú skok a môžu si vybrať z dvoch protivodných bránok. Mintálová využila na štarte silovú výhodu a viedla, no po "eskimákovi" sa na ňu dotiahla Japonka Haruka Okazakiová a išla do tvrdého súboja. "Tá zóna je pred skokom a na druhej strane, na takom hlúpom mieste, kde sa pod vodou strašne mení voda. Dokáže to zmeniť smer lode a niekedy sa nedokážete poriadne prevrátiť alebo zdvihnúť," opísala Mintálová pre TASR. Záver sobotnej jazdy išla na istotu, nebála sa dostihnutia od Okazakiovej ani Číňanky Li Š'-tching. "Ja som sa pred tými presadenými bránkami obzerala za sebou, že koľko mám času, videla som, že dosť. Zvoľnila som, nechcela som nejako míňať zbytočne energiu, v pohode som si prešla tú protivodnú bránku. Dnes som bola veľmi unavená oproti včerajšku, tak som mala veľmi málo síl, a preto som fakt rada, že nemusím ísť tú opravnú jazdu a môžem si oddýchnuť na zajtrajšok. Dnes ma čaká ešte antidopingová kontrola, takže uvidím, koľko sa tam zdržím. Naozaj potrebujem načerpať veľa síl," povedala Mintálová.



Jej maximom z kajak krosu sú tri semifinálové účasti z kontinentálnych šampionátov. Patrí však medzi drvivú väčšinu kajakárok, pre ktoré nie je táto disciplína prioritná. Priznala, že štvordňový program krosu, ktorý bežne trvá menej ako dva dni, jej nevyhovuje. "Dnešok mi príde zbytočný, vypadlo päť dievčat a šesť chalanov. To mohlo byť už včera v kvalifikácii. Myslím si, že všetci sú už unavení, kajakári mali svoju súťaž ešte len predvčerom," priznala Mintálová pre TASR.