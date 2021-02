Minulý týždeň zachytili v Premier League iba dva prípady koronavírusu

Londýn 15. februára (TASR) - Za uplynulý týždeň objavili v najvyššej anglickej futbalovej súťaži iba dva prípady koronavírusu. V období od 8. do 14. februára vykonali 2915 testov. Infikované osoby ihneď zamierili do izolácie, informovala agentúra DPA.



Ani počas predchádzajúceho testovania sa nepreukázalo šírenie vírusu medzi účastníkmi Premier League, keď z 2970 odobratých vzoriek boli pozitívne tiež iba dve. Ide o pokles v porovnaní so začiatkom januára, keď odhalili infekciu v 36 z 2593 vzoriek.