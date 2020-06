Minúta ticha pre Čišovského, Plzeň nastúpila v špeciálnych dresoch

Plzeň 28. júna (TASR) - Pamiatku bývalého slovenského futbalistu Mariána Čišovského si uctili aj pred nedeľňajším ligovým zápasom v Plzni. Pred úvodným výkopom duelu so Spartou Praha si obrancu, ktorý v nedeľu vo veku 40 rokov podľahol Amyotrofickej laterálnej skleróze (ALS), uctil celý štadión jeho bývalého klubu minútou ticha. Zverenci slovenského trénera Adriana Guľu napokon zdolali Spartu 2:1.



Oba tímy nastúpili s čiernymi páskami a všetci hráči Viktorie hrali s Čišovského menom na drese. V 28. minúte, symbolicky podľa čísla jeho dresu, sa s ním fanúšikovia naposledy rozlúčili potleskom. "Navždy nás opustil skvelý futbalista, kamarát, manžel, otec a veľký bojovník. V prvom rade by som za celý klub, všetkých jeho zamestnancov, hráčov aj trénerov, chcel vyjadriť úprimnú sústrasť Mariánovej rodine a všetkým najbližším. Spôsob, akým bojoval až do poslednej chvíle, je vzor pre nás všetkých," citoval portál iDnes.cz generálneho manažéra Plzne Adolfa Šádeka.



Minútou ticha si Čišovského pripomenuli vo všetkých nedeľňajších zápasoch najvyššej českej súťaže.