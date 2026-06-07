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MINÚTY HRÔZY: Eriksen skolaboval počas zápasu, ten následne ukončili
Podľa vyhlásenia Dánskej futbalovej asociácie (DBU) je však pri vedomí a vzhľadom na okolnosti v poriadku.
Autor TASR,aktualizované
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Odense 7. júna (TASR) - Dánsky futbalista Christian Eriksen skolaboval počas nedeľného prípravného zápasu medzi Dánskom a Ukrajinou. Podľa vyhlásenia Dánskej futbalovej asociácie je však pri vedomí a vzhľadom na okolnosti v poriadku.
Zápas v Odense nórsky rozhodca Sigurd Kringstad prerušil za stavu 2:1 pre Dánsko po tom, čo 34-ročný stredopoliar spadol v 65. na zem. „Christian Eriksen je pri vedomí a vzhľadom na okolnosti sa cíti dobre,“ uviedla Dánska futbalová asociácia na sociálnych sieťach.
Spoluhráči podľa agentúry DPA okamžite privolali lekárov dánskeho tímu a okolo svojho kapitána vytvorili ochranný kruh spolu s hráčmi Ukrajiny. Diváci v Odense hlasno skandovali „Eriksen, Eriksen“. Hráč Wolfsburgu sa však po prvotnom ošetrení dokázal postaviť a za potlesku divákov i hráčov odišiel po vlastných nohách k sanitke, ktorá medzičasom prišla na štadión. Rozhodca napriek tomu zápas za stavu 2:1 pre Dánsko predčasne ukončil.
Eriksen pred piatimi rokmi utrpel zástavu srdca počas zápasu majstrovstiev Európy proti Fínsku a musel byť resuscitovaný priamo na trávniku. V roku 2022 sa vrátil k profesionálnemu futbalu po tom, čo mu okrem iného implantovali srdcový defibrilátor.
Cyprus v ďalšom nedeľnom prípravnom dueli zvíťazil nad Lichtenštajnskom 2:0 vo Vaduze.
Zápas v Odense nórsky rozhodca Sigurd Kringstad prerušil za stavu 2:1 pre Dánsko po tom, čo 34-ročný stredopoliar spadol v 65. na zem. „Christian Eriksen je pri vedomí a vzhľadom na okolnosti sa cíti dobre,“ uviedla Dánska futbalová asociácia na sociálnych sieťach.
Spoluhráči podľa agentúry DPA okamžite privolali lekárov dánskeho tímu a okolo svojho kapitána vytvorili ochranný kruh spolu s hráčmi Ukrajiny. Diváci v Odense hlasno skandovali „Eriksen, Eriksen“. Hráč Wolfsburgu sa však po prvotnom ošetrení dokázal postaviť a za potlesku divákov i hráčov odišiel po vlastných nohách k sanitke, ktorá medzičasom prišla na štadión. Rozhodca napriek tomu zápas za stavu 2:1 pre Dánsko predčasne ukončil.
Eriksen pred piatimi rokmi utrpel zástavu srdca počas zápasu majstrovstiev Európy proti Fínsku a musel byť resuscitovaný priamo na trávniku. V roku 2022 sa vrátil k profesionálnemu futbalu po tom, čo mu okrem iného implantovali srdcový defibrilátor.
Cyprus v ďalšom nedeľnom prípravnom dueli zvíťazil nad Lichtenštajnskom 2:0 vo Vaduze.
prípravné zápasy:
Dánsko - Ukrajina 2:1 (2:1)
Góly: 13. Dorgu, 36. Maehle - 44. Cygankov
/Zápas prerušili v 65. minúte a predčasne ukončili pre kolaps Eriksena/
Lichtenštajnsko - Cyprus 0:2 (0:1)
Góly: 28. Tzionis, 71. Sotiriou
Dánsko - Ukrajina 2:1 (2:1)
Góly: 13. Dorgu, 36. Maehle - 44. Cygankov
/Zápas prerušili v 65. minúte a predčasne ukončili pre kolaps Eriksena/
Lichtenštajnsko - Cyprus 0:2 (0:1)
Góly: 28. Tzionis, 71. Sotiriou