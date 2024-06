Mirgorodský obsadil v Augsburgu 2. miesto v C1

vodný slalom - 1. kolo SP v Augsburgu



K1 - finále



muži: 1. Žiga Lin Hočevar (Slovin.) 101,57 s (0), 2. Marko MIRGORODSKÝ (SR) +0,27 (0), 3. Nicolas Gestin (Fr.) +1,52 (2), 4. Sideris Tasiadis (Nem.) +2,55 (2), 5. Matej BEŇUŠ (SR) +5,36 (0), 6. Tristan Carter (Austr.) +5,85 (0), ..., v semifinále: 17. Michal MARTIKÁN (SR)



ženy: 1. Jessica Foxová (Austr.) 110,68 s (2), 2. Nuria Vilarrublová (Šp.) +8,05 (2), 3. Monica Doriová (And.) +8,51 (4), 4. Nele Baynová (Nem.) +10,62 (0), 5. Marjorie Delassusová (Fr.) +12,49 (8), 6. Ellis Miller (V. Brit.) +15,13 (6), ..., v semifinále: 24. Soňa STANOVSKÁ, 29. Ivana CHLEBOVÁ (obe SR)

Augsburg 1. júna (TASR) - Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Marko Mirgorodský sa na úvodnom podujatí Svetového pohára v nemeckom Augsburgu dostal na pódium. Vo finále C1 obsadil druhé miesto so stratou 27 stotín sekundy na Žigu Lina Hočevara zo Slovinska. Druhý slovenský zástupca vo finále kanoistov Matej Beňuš skončil na 5. mieste (+5,36).Dvadsaťpäťročný Mirgorodský predviedol vo finále čistú i rýchlu jazdu a iba tesne mu ušlo prvenstvo, keď ho vo finiši predstihol 16-ročný slovinský tínedžer. Do finále sa pritom Mirgorodský dostal zo semifinále ako posledný desiaty v poradí po veľkých problémoch hneď v prvom valci, ale medzi elitu sa napokon aj vďaka čistej jazde zmestil. Beňuš bol v semifinále tretí, keď za najrýchlejším Raffaellom Ivaldim z Talianska zaostal o 2,05 s, vo finálovej jazde však nezopakoval svoj výkon a na pódium mu chýbali takmer štyri sekundy. Dostali sa pred neho aj tretí Francúz Nicolas Gestin a domáci Sideris Tasiadis. V semifinále neuspel z troch slovenských lodí iba Michal Martikán, 45-ročný veterán stratil najviac v strednej pasáži pred druhým medzičasom, v závere pridal aj dve trestné sekundy a jeho čas stačil iba na 17. miesto s mankom 7,20 na Ivaldiho.Finále C1 žien bolo bez slovenskej účasti, v semifinále skončili Soňa Stanovská i Ivana Chlebová. V boji o prvenstvo suverénne triumfovala Austrálčanka Jessica Foxová. Olympijská víťazka z Tokia napriek dvom trestným sekundám predstihla druhú Nuriu Vilarrublovú o priepastných 8,05 s, tretia bola Monica Doriová z Andorry (+8,51). Obe Slovenky nazbierali v semifinále zhodne štyri trestné sekundy a aj rýchlostne výrazne zaostali za elitnou desiatkou. Stanovská obsadila až 24. priečku so stratou 15,88 s na najrýchlejšiu Anu Satilovú z Brazílie. Štart jej vôbec nevyšiel, dotyk si pripísala na tretej i siedmej bránke a jej manko aj potom narastalo. Na postup by musela zájsť o viac ako deväť sekúnd lepší čas. Chlebová skončila v semifinále na predposlednej 29. pozícii so stratou 24,71, keď po dve trestné sekundy zaznamenala na druhej i dvadsiatej bránke.V nedeľu sú v Augsburgu na programe ešte súťaže v kajak krose.