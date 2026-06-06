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Mirgorodský skončil 2. vo finále C1 v Prahe, zvíťazil Francúz Gestin
Mirgorodský skončil v kvalifikácii 11. a vo finále išiel ako druhý v poradí. V bojoch o medaily predviedol rýchlu jazdu, zvládol aj technicky náročné pasáže a finišoval na striebornej priečke.
Autor TASR
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Praha 6. júna (TASR) - Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Marko Mirgorodský obsadil druhé miesto v disciplíne C1 na podujatí Svetového pohára v pražskej Troji. V sobotňajšom finále si pripísal dve trestné sekundy za ťuk na predposlednej bránke, za víťazným Francúzom Nicolasom Gestinom zaostal o 0,80 sekundy. Tretí skončil Brit Adam Burgess (+1,36). Ďalší Slovák Dominik Egyházy bol 11. (+7,36).
Mirgorodský skončil v kvalifikácii 11. a vo finále išiel ako druhý v poradí. V bojoch o medaily predviedol rýchlu jazdu, zvládol aj technicky náročné pasáže a finišoval na striebornej priečke. Pre Slovensko tak vybojoval druhé pódiové umiestnenie v Tróji, Zuzanu Paňkovu klasifikovali v piatkovom finále K1 na tretej pozícii. Gestin zvíťazil napriek štyrom trestným sekundám. Egyházy vo finále nezopakoval výkon z kvalifikácie a so šiestimi trestnými sekundami skončil 11. Bronzový medailista z OH 2024 v Paríži Matej Beňuš nepostúpil medzi elitnú 12-ku.
Mirgorodský skončil v kvalifikácii 11. a vo finále išiel ako druhý v poradí. V bojoch o medaily predviedol rýchlu jazdu, zvládol aj technicky náročné pasáže a finišoval na striebornej priečke. Pre Slovensko tak vybojoval druhé pódiové umiestnenie v Tróji, Zuzanu Paňkovu klasifikovali v piatkovom finále K1 na tretej pozícii. Gestin zvíťazil napriek štyrom trestným sekundám. Egyházy vo finále nezopakoval výkon z kvalifikácie a so šiestimi trestnými sekundami skončil 11. Bronzový medailista z OH 2024 v Paríži Matej Beňuš nepostúpil medzi elitnú 12-ku.
C1 - finále
muži:
1. Nicolas Gestin (Fr.) 1:47,84 min (4),
2. Marko MIRGORODSKÝ (SR) +0,80 s (2),
3. Adam Burgess (V. Brit.) +1,36 (0),
4. Žiga Lin Hočevar (Slovin.) +2,08 (2),
5. Miquel Trave (Šp.) +2,31 (4),
6. Václav Chaloupka (ČR) +2,63, ...,
11. Dominik EGYHÁZY (SR) +7,36 (6)
muži:
1. Nicolas Gestin (Fr.) 1:47,84 min (4),
2. Marko MIRGORODSKÝ (SR) +0,80 s (2),
3. Adam Burgess (V. Brit.) +1,36 (0),
4. Žiga Lin Hočevar (Slovin.) +2,08 (2),
5. Miquel Trave (Šp.) +2,31 (4),
6. Václav Chaloupka (ČR) +2,63, ...,
11. Dominik EGYHÁZY (SR) +7,36 (6)