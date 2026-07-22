< sekcia Šport
Mirgorodský skončil tretí v kvalifikácii C1, do semifinále ide i Beňuš
MS v Oklahoma City sú prvými z deviatich podujatí, ktoré sa počítajú do olympijskej kvalifikácie.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Oklahoma City 22. júla (TASR) - Dvaja z troch slovenských kanoistov postúpili do semifinále C1 mužov na MS vo vodnom slalome v americkom meste Oklahoma City. Marko Mirgorodský obsadil v kvalifikácii tretie miesto s mankom 91 stotín na najrýchlejšieho Francúza Nicolasa Gestina, Matej Beňuš sa kvalifikoval zo šiestej priečky (+1,70).
Postup medzi najlepšiu 30-ku si v stredu suverénne zaistil Mirgorodský, ktorý išiel čisto a rýchlo a po dojazde do cieľa sa zaradil na druhú pozíciu za priebežného lídra Čecha Lukáša Kratochvíla. V ďalšom priebehu ich predstihol len Gestin štartujúci s jednotkou ako posledný. Bezchybne zajazdil aj skúsený Beňuš, ktorý si pri svojej jubilejnej pätnástej účasti na MS bez problémov ustrážil postup. Z tria slovenských reprezentantov sa do semifinále nekvalifikoval len najmladší Dominik Egyházy, ktorý za chybný prejazd 11. bránky inkasoval 50-sekundovú penalizáciu. V konkurencii 70 pretekárov skončil na 67. priečke (+59,19). Všetkých troch Slovákov čakala večer ešte tímová súťaž hliadok 3xC1.
O 18.56 SELČ sa začala aj kvalifikácia kanoistiek so slovenskou trojicou Emanuela Luknárová, Soňa Stanovská a Zuzana Paňková. Semifinále a finále C1 je na programe v piatok 24. júla.
MS v Oklahoma City sú prvými z deviatich podujatí, ktoré sa počítajú do olympijskej kvalifikácie. Posledné budú v októbri 2027 na SP v Montgomery. Pretekárom sa bude počítať najlepších päť výsledkov.
Postup medzi najlepšiu 30-ku si v stredu suverénne zaistil Mirgorodský, ktorý išiel čisto a rýchlo a po dojazde do cieľa sa zaradil na druhú pozíciu za priebežného lídra Čecha Lukáša Kratochvíla. V ďalšom priebehu ich predstihol len Gestin štartujúci s jednotkou ako posledný. Bezchybne zajazdil aj skúsený Beňuš, ktorý si pri svojej jubilejnej pätnástej účasti na MS bez problémov ustrážil postup. Z tria slovenských reprezentantov sa do semifinále nekvalifikoval len najmladší Dominik Egyházy, ktorý za chybný prejazd 11. bránky inkasoval 50-sekundovú penalizáciu. V konkurencii 70 pretekárov skončil na 67. priečke (+59,19). Všetkých troch Slovákov čakala večer ešte tímová súťaž hliadok 3xC1.
O 18.56 SELČ sa začala aj kvalifikácia kanoistiek so slovenskou trojicou Emanuela Luknárová, Soňa Stanovská a Zuzana Paňková. Semifinále a finále C1 je na programe v piatok 24. júla.
MS v Oklahoma City sú prvými z deviatich podujatí, ktoré sa počítajú do olympijskej kvalifikácie. Posledné budú v októbri 2027 na SP v Montgomery. Pretekárom sa bude počítať najlepších päť výsledkov.