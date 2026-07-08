< sekcia Šport
Miroslav Šatan ml. zabojuje o miesto v kádri Liptovského Mikuláša
Syn prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslava Šatana st. odohral uplynulé dve sezóny v zámorských juniorských súťažiach USHL, OHL a QMJHL.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 8. júla (TASR) - Slovenský hokejový útočník Miroslav Šatan ml. sa zapojil do šesťtýždňovej prípravy hokejistov Liptovského Mikuláša. Klub na sociálnych sieťach informoval, že dvadsaťročný center bude v nasledujúcich týždňoch súčasť tímu trénera Aleša Tottera, v ktorom zabojuje o miesto v kádri pre nastávajúcu sezónu 2026/2027.
Syn prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslava Šatana st. odohral uplynulé dve sezóny v zámorských juniorských súťažiach USHL, OHL a QMJHL. Za sebou má aj štarty na MS hráčov do 18 a 20 rokov. V roku 2024 ho draftoval klub NHL Washington Capitals v 7. kole z celkového 212. miesta.
Syn prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslava Šatana st. odohral uplynulé dve sezóny v zámorských juniorských súťažiach USHL, OHL a QMJHL. Za sebou má aj štarty na MS hráčov do 18 a 20 rokov. V roku 2024 ho draftoval klub NHL Washington Capitals v 7. kole z celkového 212. miesta.