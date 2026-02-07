< sekcia Šport
Mišiak bol prvou hviezdou v OHL, skóroval aj Adam Nemec
Osemnásťročný Mišiak pôsobí v OHL prvú sezónu.
Autor TASR
New York 7. februára (TASR) - Slovenský hokejový útočník Alex Mišiak strelil v nočnom zápase kanadskej juniorskej súťaže OHL svoj ôsmy gól v sezóne. Pridal k nemu aj asistenciu a pomohol k víťazstvu Kingstronu nad Owen Sound 5:3. Vyhlásili ho za prvú hviezdu zápasu.
Do kanadského bodovania sa zapísal aj Mišiakov spoluhráč Tomáš Pobežal. Pripísal si 16. asistenciu v sezóne a celkovo 28. kanadský bod v 44. zápase.
Osemnásťročný Mišiak pôsobí v OHL prvú sezónu. Začal ju vo farbách Erie Otters, neskôr zamieril do Kingstonu. Zaň doteraz odohral 11 zápasov, v ktorých nazbieral 9 bodov (2+7).
Útočník Adam Nemec si drží v OHL priemer viac než bod na zápas. V nočnom zápase proti Windsoru skóroval, no jeho tím prehral 2:5. Nemec má po 12 zápasoch 15 kanadských bodov za 6 gólov a 9 asistencií.
Do bodovania sa v OHL zapísal aj útočník Matej Stankoven z Bramptonu. Asistoval pi jedinom góle svojho tímu, ktorý podľahol Barrie 1:4. Stankoven má po 47 dueloch na konte 6 gólov a 9 asistencií.
