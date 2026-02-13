< sekcia Šport
A. Mišiak dal deviaty gól v sezóne, asistoval mu Pobežal
V QMJHL bodoval obranca Patryk Zubek, ktorý zaznamenal asistenciu pri víťazstve Newfounlandu nad Saint John 5:1.
Autor TASR
Ottawa 13. februára (TASR) - Slovenský hokejový útočník Alex Mišiak strelil deviaty gól v prebiehajúcej sezóne kanadskej juniorskej OHL. V nočnom stretnutí s Barrie otvoril skóre, ale jeho Kingston napokon prehral 3:6. Mišiakov krajan a spoluhráč Tomáš Pobežal si pri otváracom góle pripísal sekundárnu asistenciu.
