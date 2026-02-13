Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 13. február 2026Meniny má Arpád
< sekcia Šport

A. Mišiak dal deviaty gól v sezóne, asistoval mu Pobežal

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

V QMJHL bodoval obranca Patryk Zubek, ktorý zaznamenal asistenciu pri víťazstve Newfounlandu nad Saint John 5:1.

Autor TASR
Ottawa 13. februára (TASR) - Slovenský hokejový útočník Alex Mišiak strelil deviaty gól v prebiehajúcej sezóne kanadskej juniorskej OHL. V nočnom stretnutí s Barrie otvoril skóre, ale jeho Kingston napokon prehral 3:6. Mišiakov krajan a spoluhráč Tomáš Pobežal si pri otváracom góle pripísal sekundárnu asistenciu.

V QMJHL bodoval obranca Patryk Zubek, ktorý zaznamenal asistenciu pri víťazstve Newfounlandu nad Saint John 5:1.
.

Neprehliadnite

VIDEO:Fico ocenil návrh oddeliť plyn od elektriny pri stanovovaní cien

SKVELÝ ŠTART: Slováci vstúpili do turnaja víťazstvom nad Fínskom 4:1

ONLINE ZOH 2026: Prvý zápas SR: Slovensko - Fínsko

HROZIVÉ RÁNO: V byte v Leviciach našli dve telá