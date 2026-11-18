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Mišiak gólom nezabránil prehre Rockfordu v AHL
Dvadsaťdvaročný Slovák skóroval tretíkrát v sezóne a na konte má po jedenástich odohraných zápasoch aj tri asistencie.
Autor TASR
New York 18. novembra (TASR) - Gól slovenského útočníka Martina Mišiaka nezabránil prehre hokejistov Rockfordu IceHogs s Chicagom Wolves 2:4 v nočnom stretnutí nižšej zámorskej AHL. Dvadsaťdvaročný Slovák skóroval tretíkrát v sezóne a na konte má po jedenástich odohraných zápasoch aj tri asistencie. Mišiak vyrovnal v 36. minúte na priebežných 2:2, avšak jeho tím v treťom dejstve dvakrát inkasoval.