Mišiak gólom prispel k triumfu Rockfordu, Chromiak opäť bodoval
Mišiak otvoril skóre duelu v ôsmej minúte.
Autor TASR
New York 19. januára (TASR) - Slovenský hokejista Martin Mišiak sa v zámorskej súťaži AHL gólom podieľal na víťazstve svojho tímu Rockford IceHogs nad Chicagom Wolves 6:5 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Dvadsaťjedenročný útočník skóroval v prebiehajúcom ročníku tretí raz a na konte má spolu s piatimi asistenciami dovedna osem bodov. Mišiak otvoril skóre duelu v ôsmej minúte, keď pretlačil puk do bránky.
Štvrtýkrát za sebou bodoval Martin Chromiak v drese Ontaria Reign. Dvadsaťtriročný útočník zaznamenal asistenciu pri prehre svojho tímu na ľade Texasu 1:3. Na konte má po 39 odohratých zápasoch už 31 bodov (15+16).
Radosť z bodu ani výhry nemali Jakub Demek s Jozefom Viliamom Kmecom, ktorých Henderson prehral s Coloradom 1:4. Iba mínusový bod si pripísal na konto Martin Pospíšil v drese Calgary Wranglers, ktorý sa na farme Flames rozohráva pred návratom do NHL a olympijským turnajom v Miláne.
