Mišiak pre zranenie nehral, jeho Errie v play off vypadlo

Ottawa 18. apríla (TASR) - Slovenský útočník Martin Mišiak nenastúpil pre zranenie v nočnom zápase play off juniorskej hokejovej ligy OHL. Jeho tím Errie Otters prehral v 2. kole s London Knights 3:4 po predĺžení a v celej sérii prehral 0:4 na zápasy.



Dvadsaťročný Mišiak, ktorého pred dvomi rokmi draftovalo v 2. kole z 55. miesta do NHL Chicago a s Blackhawks má podpísanú zmluvu, zažil vydarené prvé kolo play off. V sérii so Saginaw Spirit, v ktore Errie zvíťazilo 4:1, strelili sedem gólov a nazbieral päť asistencií. V druhom kole už zaznamenal len jednu asistenciu v troch stretnutiach.