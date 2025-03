Mišiak strelil 23. gól a vyrovnal svoj zápis z minulého ročníka

Ottawa 21. marca (TASR) - Slovenský hokejista Martin Mišiak v noci na piatok skóroval v kanadskej juniorskej súťaži OHL. Dvadsaťročný útočník poslal svoj tím do vedenia 1:0, no Erie Otters prehralo na ľade Guelph Storm 4:6. Mišiak získal bod v deviatom z uplynulých desiatich duelov a 23. gólom vyrovnal svoje osobné maximum z predošlej sezóny. Dovedna má na konte 56 bodov v 58 stretnutiach. V tímovej produktivite to stačí na štvrtú pozíciu.