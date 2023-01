Mišiak zamieril z Nových Zámkov do USHL, Valášek: Prekvapilo nás to

Nové Zámky 23. januára (TASR) - Slovenský hokejový útočník Martin Mišiak ukončil svoje pôsobenie v HC Nové Zámky a zamieril do zámorskej juniorskej súťaže USHL. "Táto informácia nás prekvapila, keďže takúto možnosť ešte minulý týždeň spoločne so svojím agentom vylúčili," uviedol riaditeľ novozámockého klubu Imre Valášek na sociálnych sieťach.



Mišiak odohral v doterajšom priebehu extraligovej sezóny 29 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 10 kanadských bodov za 1 gól a 9 asistencií. Slovensko reprezentoval na nedávnych MS hráčov do 20 rokov, v troch zápasoch nebodoval. V roku 2022 ho v drafte do kanadských juniorských súťaží ako celkovú dvojku získal klub Saginaw Spirit, ktorý účinkuje v OHL. Napokon však bude obliekať dres Youngstown Phantoms v USHL. "Maťo sa rozhodol pre pokračovanie v Spojených štátoch. Ako dôvod svojho rozhodnutia nám uviedol nespokojnosť s nedostatkom herného priestoru. Každopádne, aj keď ide o veľmi neštandardné riešenie, "Mišimu" ďakujeme za odvedenú prácu v našom drese a držíme mu palce v novej etape hokejového života," poznamenal Valášek.