Toronto 5. apríla (TASR) - Slovenský hokejový útočník Martin Mišiak prispel jedným gólom k triumfu Erie Otters vo štvrtom zápase 1. kola play off juniorskej súťaže OHL nad Kitchener Rangers 5:3. Devätnásťročný krídelník skóroval v poslednej minúte do prázdnej bránky a pripísal si prvý bod vo vyraďovacej časti. Stav série je vyrovnaný 2:2.



Prvý gól, no už siedmy bod v play off, zaznamenal jeho krajan Filip Mešár v drese Kitcheneru. V doterajších troch dueloch série nazbieral šesť asistencií. So siedmymi bodmi je desiaty v tabuľke produktivity súťaže.