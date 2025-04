Mišiakova asistencia na víťazstvo v OHL nestačila, Chromiak nebodoval

Ottawa 11. apríla (TASR) - V nočných zápasoch druhého kola play off kanadskej juniorskej ligy OHL boli v akcii dvaja slovenskí hokejisti Martin Mišiak a Jakub Chromiak, ale obaja sa museli zmieriť s prehrami.



Mišiak zaznamenal v drese Errie asistenciu, jeho tím však prehral na ľade Londonu 3:6. Dvadsaťročný krídelník, ktorého v roku 2023 draftovalo do NHL Chicago Blackhawks, bodoval v každom zápase v play off a spolu má na konte 13 bodov (7+6) v šiestich zápasoch. London vedie v sérii s Errie 1:0.



Obranca Jakub Chromiak zaznamenal mínusový bod a jeho Kitchener prehral na ľade Windsoru 1:5. Bol to prvý zápas série.