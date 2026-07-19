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Mištinová zamierila do gréckeho Panathlitikosu

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Na snímke slovenská reprezentantka v basketbale Miroslava Mištinová. Foto: TASR - Dano Veselský

Mištinová odštartovala minulú sezónu v Rumunsku, kde obliekala dres Rapidu Bukurešť, vo februári sa stala posilou Charnay Basket.

Autor TASR
Atény 19. júla (TASR) - Slovenská basketbalová reprezentantka Miroslava Mištinová bude pokračovať v kariére v gréckej lige. Dvadsaťdeväťročná rozohrávačka zamierila z francúzskeho Charnay Basket do tímu Panathlitikos Sykeon.

Mištinová odštartovala minulú sezónu v Rumunsku, kde obliekala dres Rapidu Bukurešť, vo februári sa stala posilou Charnay Basket. V minulosti si vyskúšala aj pôsobenie v poľskom Sosnowieci, talianskom Campobasse a so španielskou Zaragozou si zahrala Euroligu.

Pravidelne nastupuje za slovenskú reprezentáciu, premiéru mala v roku 2016. Predtým pôsobila v reprezentácii do 18 rokov. Slovensko reprezentovala aj v B-divízii ME do 20 rokov v roku 2017, keď s tímom vybojovala strieborné medaily. Je trojnásobnou majsterkou Slovenska aj trojnásobnou víťazkou Slovenského pohára s tímom MBK Ružomberok.
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