Mitchell 43 bodmi potiahol Cleveland k triumfu nad Lakers

NBA - sumáre:



Cleveland Cavaliers - Los Angeles Lakers 116:102 (27:26, 30:23, 28:34, 31:19)



Najviac bodov: Mitchell 43, Allen 24 (11 doskokov), Garland 21 (11 asistencií) - James 21 (17 doskokov), Bryant 19, Schröder a Westbrook po 16







Miami Heat - Detroit Pistons 96:116 (25:20, 25:27, 23:31, 23:38)



Najviac bodov: Herro 34, Adebayo 21 (15 doskokov), Strus 11 - Bogdanovič 31, Burks 18, Bey 14







Denver Nuggets - Dallas Mavericks 115:116 (29:36, 29:28, 28:27, 29:25)



Najviac bodov: Gordon 27, Hyland 20, Jokič a Smith po 19 - Hardaway 29, Dončič 22 (10 doskokov, 12 asistencií), Wood 14

New York 7. decembra (TASR) - Basketbalisti Clevelandu Cavaliers si v noci na stredu v zámorskej NBA poradili s Los Angeles Lakers 116:102. Domácich potiahol k víťazstvu Donovan Mitchell, ktorý sa blysol 43 bodmi.Lakers chýbal väčšinu stretnutia ich líder Anthony Davis, ktorého sužuje choroba so symptómami podobnými chrípke. Do zápasu síce nastúpil, ale už po ôsmich minútach z hry odstúpil. Davis dal v predchádzajúcich dvoch dueloch dokopy 99 bodov, proti Clevelandu však stihol jediný. Choroba ho oslabila, test na koronavírus mal negatívny.povedal podľa AP tréner Lakers Darvin Ham.LeBron James zaznamenal za hostí 21 bodov a 17 doskokov. Lakers si po troch víťazstvách pripísali tentoraz prehru a v tabuľke Západnej konferencie zostali na 13. priečke. Cavaliers potvrdili domácu dominanciu, vyhrali už 11-ty z 12 duelov vo vlastnej aréne. Vo Východnej konferencii im patrí tretia pozícia.Dallas síce v Denveri prišiel v záverečných štyroch minútach o desaťbodový náskok, no napokon dokázal v koncovke vybojovať víťazstvo 116:115. Kľúčovú trojku premenil 17 sekúnd pred koncom Dorian Finney-Smith. Najlepším strelcom Mavericks bol s 29 bodmi Tim Hardaway, Luka Dončič si pripísal triple double za 22 bodov, 10 doskokov a 12 asistencií. V drese Nuggets mal Aaron Gordon 27 bodov. Detroit zaznamenal iba siedmu výhru v sezóne po tom, ako uspel na palubovke oslabeného Miami 116:96. Pistons sa mohli spoľahnúť na 31-bodového Bojana Bogdanoviča, domácim nestačilo ani 34 bodov Tylera Herra.