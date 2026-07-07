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Mitchell podpísal s Clevelandom nový štvorročný kontrakt

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Hráč Donovan Mitchell. Foto: TASR/AP

Mitchell sa po skončení uplynulého ročníka profiligy vyjadril, že by rád zostal v Clevelande.

Autor TASR
Cleveland 7. júla (TASR) - Americký basketbalista Donovan Mitchell podpísal s klubom zámorskej NBA Cleveland Cavaliers nový štvorročný kontrakt v hodnote 273 miliónov amerických dolárov. Zmluva obsahuje aj opciu na sezónu 2030/2031, počas ktorej by sedemnásobný účastník zápasov All Star zarobil 76 miliónov.

Informáciu potvrdila agentúre AP osoba, ktorá hovorila pod podmienkou zachovania anonymity. Mitchell sa po skončení uplynulého ročníka profiligy vyjadril, že by rád zostal v Clevelande. „Mám to tu rád, neviem, ako ináč to vyjadriť. Máme ešte nedokončený biznis, našim cieľom je zisk titulu,“ uviedol Mitchell koncom mája.
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