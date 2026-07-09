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Mitchell sa dohodol na zmluve s Clevelandom, zarobí 273 miliónov USD

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Rozohrávač Clevelandu Cavaliers Donovan Mitchell. Foto: TASR/AP

Sedemnásobný člen All Star tímu sa dohodol s Clevelandom na novej zmluve napriek tomu, že aktuálna mu platila ešte dva roky.

Autor TASR
Cleveland 9. júla (TASR) - Americký basketbalista Donovan Mitchell podpísal s klubom zámorskej NBA Cleveland Cavaliers novú štvorročnú zmluvu, na základe ktorej zarobí v drese šampiónov zo sezóny 2015/2016 dokopy 273 miliónov dolárov.

Sedemnásobný člen All Star tímu sa dohodol s Clevelandom na novej zmluve napriek tomu, že aktuálna mu platila ešte dva roky. „Od prvého dňa prijal túto organizáciu, našich fanúšikov i našu komunitu za svoje. Jasne dal najavo, že tu chce pôsobiť, a to veľa vypovedá o jeho osobnosti,“ citovala prezidenta Cavaliers Kobyho Altmana agentúra AP.

Dvadsaťdeväťročný Mitchell doviedol v uplynulej sezóne tím z Ohia do prvého konferenčného finále od roku 2018. Zaznamenal v nej 27,9 bodu na zápas. Ambície Cavaliers na titul podčiarkuje aj trejd, ktorým získali Jamesa Hardena, či šíriace sa správy o treťom návrate LeBrona Jamesa do klubu, ktorý ho v roku 2003 draftoval z prvej priečky.
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