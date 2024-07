Mitchell zostáva v Clevelande, predĺžil kontrakt o tri roky

Cleveland 2. júla (TASR) - Americký basketbalista Donovan Mitchell bude v NBA aj naďalej lídrom Clevelandu Cavaliers. S tímom predĺžil kontrakt o tri roky v hodnote 150,3 milióna dolárov.



Mitchell mal zmluvu ešte na jeden rok s garantovaným príjmom 37,1 milióna dolárov, mohol si však uplatniť hráčsku opciu a odísť zadarmo. Záujem o jeho služby má dlhodobo New York Knicks, práve z najväčšieho mesta USA Mitchell pochádza. Oba kluby v uplynulej sezóne skončili v 2. kole play off Východnej konferencie a 27-ročný krídelník sa rozhodol pokračovať v tíme, ktorý bude mať nového trénera Kennyho Atkinsona.



"Donovan je v dobrom mentálnom rozpoložení. Veľmi sa zaujíma o to čo robíme a teší ho, že si mohol s Kennym sadnúť a rozprávať sa o budúcnosti tímu," vyhlásil ešte pred podpisom kontraktu prezident hráčskych operácií Clevelandu Koby Altmana podľa AP.