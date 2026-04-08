Streda 8. apríl 2026
Míting Diamantovej ligy v Dauhe preložili na 19. júna

Nór Karsten Warholm (uprostred) zvíťazil vo finále mužov na 400 m cez prekážky na MS v atletike v katarskej Dauhe 30. septembra 2019. Foto: TASR/AP

Dauha 8. apríla (TASR) - Atletický míting Diamantovej ligy sa v Dauhe neuskutoční podľa pôvodného plánu 8. mája, novým termínom je 19. jún. Príčinou odkladu je vojna na Blízkom východe.

Najprestížnejší atletický seriál mal v katarskej metropole odštartovať nový ročník, no napokon bude míting v Dauhe až ôsmy v poradí. Zároveň sa presúva zo štadiónu SC Katar na Chalífov medzinárodný štadión, kde sa dá regulovať teplota v prípade vysokých horúčav. „Vykonali sme rozhodnutie odložiť míting. Je to v záujme bezpečnosti atlétov a divákov,“ uviedli podľa AFP organizátori v stredu, presne mesiac pred pôvodne stanoveným termínom.

Ťahákom mítingu má byť štart svetového rekordéra v skoku o žrdi Armanda Duplantisa. Vypísaná je aj disciplína 400 m prek. žien, v ktorej obhajuje celkovú 2. priečku slovenská reprezentantka Emma Zapletalová.
