Míting P-T-S bude v júni v Šamoríne alebo Banskej Bystrici

Bratislava 17. decembra (TASR) - Najvýznamnejšie medzinárodné atletické podujatie na Slovensku, 57. ročník legendárneho mítingu P-T-S, sa uskutoční 9. alebo 10. júna 2022. Informoval o tom portál atletika.sk.



„Termín i dejisko sú zatiaľ otvorené. Ak budú preteky deviateho, tak v Šamoríne, ak o deň neskôr, tak na Národnom atletickom štadióne na banskobystrických Štiavničkách,“ informoval šéf športovo-technickej komisie (ŠTK) a člen výkonného výboru SAZ Róbert Mittermayer.



Známe sú i termíny ďalších významných medzinárodných podujatí: 28. ročník Banskobystrickej latky je naplánovaný na 15. február, 41. ročník tradičných chodeckých pretekov na 50 km v Dudinciach (doposiaľ známe ako Dudinská päťdesiatka), ktoré budú šampionátom SR i ČR, figurujú v atletickom kalendári 23. apríla, už 99. ročník Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach (aj M-SR) sa uskutoční 2. októbra a ČSOB Bratislava Marathon 3. apríla 2022.



Halová sezóna by sa na Slovensku mala naplno rozbehnúť už 7. januára halovým slovenským chodeckým šampionátom staršieho žiactva a juniorov v Banskej Bystrici. Jej prvý vrchol by mal byť 30. januára 21. ročník medzinárodného mítingu Elán v Bratislave a druhý slovenský šampionát dospelých 26. a 27. februára v Bratislave.



„Najmä v súvislosti s halovou sezónou máme najviac otáznikov. V okolitých krajinách sa súťaží naplno, a preto veríme, že sa bude aj u nás hneď od začiatku januára. Náš minimalistický cieľ je zorganizovať aspoň všetky národné šampionáty a míting Elán,“ poznamenal Róbert Mittermayer.



V letnej časti kalendára sa objavili dve nové súťaže. Štafetový pohár pre slovenské klubové štafety, s ktorým prišla sekcia šprintov a prekážok SAZ, by mal byť súčasť predprogramu „péteesky“. Ďalšou novinkou je dvojkolová celoslovenská dorastenecká liga družstiev, 1. kolo je predbežne naplánované na 18. júna v Dubnici (dejisko ešte otázne) a 2. kolo 4. septembra v Košiciach. „Malo by v nej štartovať po dvanásť chlapčenských aj dievčenských tímov, pričom štartovať budú môcť i atléti z mimoligových klubov. Posledné detaily tejto novej súťaže sa ešte doťahujú, nie je to vôbec jednoduché, vyhodnocujeme všetky plusy aj mínusy,“ zdôraznil šéf ŠTK.



Vrcholom atletického roka budú letné 18. majstrovstvá sveta v americkom Eugene (15. – 24. júla) a 25. majstrovstvá Európy v Mníchove (15. – 21. júna) v rámci multišportového kontinentálneho šampionátu. Halový vrchol bude o čosi neskôr ako býva zvykom, až od 18. do 20. marca v srbskom Belehrade na 18. svetovom šampionáte.