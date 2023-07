Míting P-T-S privíta 18 medailistov z vrcholných šampionátov a OH

Banská Bystrica 19. júla (TASR) – Dvaja olympijskí víťazi, štyria medailisti z olympijských hier, dvaja majstri sveta, štyria majstri Európy, traja majstri Európy do 23 rokov, jeden juniorský majster sveta a jeden svetový rekordér. To všetko ponúkne vo štvrtok 20. júla 58. ročník mítingu P-T-S, ktorý sa premiérovo uskutoční v Banskej Bystrici na vynovenom štadióne SNP na Štiavničkách.



Zoznam hviezd mal byť ešte bohatší, nebyť odhlásenia úradujúcej majsterky sveta a svetovej rekordérky na 100 m prekážok Tobi Amusenovej z Nigérie a Rasmusa Mägiho. Ten je vicemajster Európy zo Zürichu 2014, dvojnásobný olympijsky finalista z Ria 2016 i Tokia 2020. "Amusenová má podľa dostupných a medializovaných informácií tri vymeškané dopingové testy. Pre športovca to znamená, že pokiaľ sa to nevyšetrí, mal by pozastaviť svoju činnosť. To sa aj stalo. Osobne som so štartovou listinu veľmi spokojný aj vzhľadom na to, že nasledujúci víkend je určený pre národné šampionáty. V Banskej Bystrici uvidíme vynikajúcu konkurenciu svetových a európskych atlétov. Predstaví sa až osemnásť medailistov z vrcholných šampionátov a olympijských hier. Samozrejme nechýba bohatšie zastúpenie slovenských atlétov, čo ma veľmi teší," uviedol na stredajšej tlačovej konferencii pred podujatím prezident SAZ a predseda organizačného výboru P-T-S 2023 Peter Korčok.



Míting má strieborný štatút WACT a ponúkne až 32 štartov slovenských atlétov v hlavnom programe. "Som rád, že počet našich športovcov pribúda a že najväčšie hviezdy ako Ján Volko, Viktória Forsterová, Gabika Gajanová, ale aj Matej Baluch či Veronika Kaňuchová budú atakovať popredné umiestnenia," dodal Korčok.



V mužskom oštepe sa na Štiavničkách predstaví čerstvý majster Európy do 23 rokov z Espoo, Ukrajinec Artur Felfner. Ten bude mať 20 rokov až v októbri, avšak na vrcholných mládežníckych šampionátoch našiel premožiteľa iba na MSJ 2021, kde bol druhý. "Vlani som si v Šamoríne na P-T-S utvoril osobný rekord. Teraz budem hádzať päť dní po víťazstve na majstrovstvách Európy do 23 rokov. Pociťujem miernu únavu, ale vo štvrtok v deň podujatia by to malo byť v poriadku," povedal ukrajinský atlét.



Účasť svetovej rekordérky a trojnásobnej olympijskej víťazky Anity Wlodarzcykovej sa postará o kvalitu súťaže kladivárok so Slovenkami Martinou Hrašnovou a Kaňuchovou. Obe sú na dostrel postupovej 36-ky v rankingu pre MS 2023 v Budapešti. "Veľmi sa teším. Už som si vyskúšala aj kruh na štadióne. Všetko je v poriadku, nastavenie je podobné ako na tréningovom štadióne. Kruh nie je najrýchlejší, ale drží nohy. Vyhovuje mi. Štartová listina je kvalitná, je pre mňa česť súťažiť s pani kladivárkou Anitou Wlodarczykovou. Verím, že pokorím sedemdesiat metrovú hranicu," opísala svoje dojmy deň pred pretekmi Kaňuchová z banskobystrickej Dukly, ktorá v máji v Košiciach hodila osobák 69,98 m.



Prekážkar na 400 m Matej Baluch prežíva prelomovú sezónu. Bronzový medailista z MEJ 2019 vo svojom treťom štarte v sezóne na Memoriáli Liese Prokopovej v St. Pöltene prvý raz v kariére pokoril métu 50 sekúnd (49,99) a na EH v Chorzowe si potom zlepšil osobák na 49,56. Na mítingu P-T-S v domácich podmienkach sa chce vrátiť na priaznivú vlnu. "Teší ma, že sa míting presunul do Banskej Bystrice. Osobne sa cítim výborne, oddýchol som si, tréning sme vyladili tak, aby som mohol zabehnúť čo najlepší výkon. Dráhu som si už viackrát otestoval. Budem sa veľmi snažiť, aby som na nej opäť bežal pod 50 sekúnd. Súperov mám kvalitných. Kendziera a McMaster majú zabehnuté skvelé časy pod 49 sekúnd. Za nimi sa budem chcieť vytiahnuť," uviedol favorit slovenského súboja z banskobystrickej Dukly.



Organizačný výbor finišuje s prípravami. K dispozícii je ešte posledných 200 vstupeniek na hlavnú tribúnu. Spolu s akreditáciami a VIP hosťami je už obsadených dvetisíc miest z vyše sedemtisícovej kapacity štadióna na Štiavničkách. Vstupenky sa budú dať zakúpiť aj priamo na mieste podujatia.