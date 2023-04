Mitrovič si za strčenie do rozhodcu odpyká osemzápasový dištanc

Londýn 4. apríla (TASR) - Srbský futbalista Aleksandar Mitrovič si za strčenie do rozhodcu vyslúžil exemplárny osemzápasový dištanc. Okrem útočníka Fulhamu pyká aj tréner "chalupárov" Marco Silva, ktorý nebude môcť sedieť na lavičke účastníka Premier League v dvoch zápasoch. Informovala DPA.



Mitrovič v marcovom štvrťfinálovom zápase Pohára FA proti Manchestru United (1:3) neudržal nervy na uzde a po protestoch strčil do hlavného rozhodcu Chrisa Kavanagha, za čo videl červenú kartu. V útrobách Old Trafford dosledoval zápas aj tréner "chalupárov" Silva, ktorého arbiter po protestoch taktiež vylúčil.



Mitrovič dostal Fulham do vedenia na pôde favorita na začiatku druhého polčasu. V 71. minúte však zabránil vyrovnaniu rukou na bránkovej čiare hosťujúci stredopoliar Willian. Rozhodca si situáciu overil cez VAR a následne ukázal na biely bod, pričom Willianovi udelil červenú kartu. Tento moment naštartoval Mitroviča k hrubým nadávkam na Kavanagha a nakoniec aj k útoku na rozhodcu. Nariadený pokutový kop premenil Bruno Fernandes a vyrovnal na 1:1. O dve minúty neskôr poslal Manchester United do vedenia Marcel Sabitzer a víťazstvo United 3:1 spečatil v nadstavenom čase Fernandes.



Mitrovič musí okrem dištancu zaplatiť pokutu 75.000 libier, Silva príde o 40.000 libier.