Mjällby AIF senzačne získalo titul vo švédskej Allsvenskan
Autor TASR
Štokholm 21. októbra (TASR) - Švédskym futbalovým majstrom sa senzačne stal klub Mjällby AIF. Tím z malého mestečka na juhu krajiny získal prvýkrát v histórii ligový titul, keď v pondelok zvíťazil na pôde IFK Göteborg 2:0 a tri kolá pred koncom súťaže si vytvoril na čele tabuľky nedostihnuteľný jedenásťbodový náskok pred druhým Hammarby.
Mjällby dominovalo najvyššej súťaži počas celej sezóny. Takú suverenitu ukazoval doteraz len rekordný šampión Malmö FF, ktorý vybojoval osem z uplynulých 12 majstrovských titulov.
Tréner Anders Torstensson vybudoval mužstvo bez veľkých mien a bohatých investorov, klub vsádzal len na kvalitnú prácu skautov, tímový výkon a opatrný finančný manažment. Tento prístup sa vyplatil, Mjällby v 27 zápasoch utrpelo jedinú prehru a slávi najväčší úspech v 86-ročnej histórii klubu. Má pritom až deviaty najhodnotnejší káder medzi 16 tímami Allsvenskan. Obhajca titulu Malmö za ním zaostáva v tabuľke o priepastných 21 bodov.
Klub nesie názov podľa lokality Mjällby s 1400 obyvateľmi, no svoje domáce zápasy hráva v mestečku Hällevik, to má necelých 1500 obyvateľov. Štadión Strandvallen má kapacitu 7000 divákov.
