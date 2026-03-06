Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ML: Banská Bystrica i Liptovský Mikuláš zabodovali naplno

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Vedúci tím druhej najvyššej futbalovej súťaže MONACObet ligy MFK Dukla Banská Bystrica zareagoval na prvú prehru sezóny v Liptovskom Mikuláši a vrátil sa na víťaznú vlnu.

Bratislava 6. marca (TASR) - Vedúci tím druhej najvyššej futbalovej súťaže MONACObet ligy MFK Dukla Banská Bystrica zareagoval na prvú prehru sezóny v Liptovskom Mikuláši a vrátil sa na víťaznú vlnu. V piatkovom stretnutí 19. kola zvíťazil doma nad Považskou Bystricou 3:1.

V tabuľke má Dukla naďalej náskok 15 bodov pred druhým Liptovským Mikulášom, keďže Tatran uspel na trávniku Zlatých Moraviec 2:1. O oba góly víťazov sa postaral Matej Franko.





MONACObet liga - 19. kolo:

MFK Dukla Banská Bystrica - MŠK Považská Bystrica 3:1 (2:1)

Góly: 1. Šikula, 21. Bolaji Soliu, 66. Slebodník (z 11 m) - 26. Kotroczó. Rozhodovali: Sučka - Hrebeňár, Gallik, ŽK: Slebodník - Zemko, 1208 divákov



FK Pohronie - FC ŠTK 1914 Šamorín 1:0 (1:0)

Gól: 27. Špyrka. Rozhodovali: Valent - Halíček, Krivošík, ŽK: Abdo, Kambi - Weber, Castellano, Varga, 327 divákov



FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 1:2 (0:1)

Góly: 75. Balaj - 39. a 62. Franko. Rozhodovali: Chromý - Štofik, Straka, ŽK: Ousaye - Kuchárik, Mráz, Daneji, Slančík, 693 divákov
