Mladá americká gymnastka podľahla zraneniam z tréningu

New Haven 11. novembra (TASR) – Len 20-ročná americká gymnastka Melanie Colemanová tragicky zomrela dva dni po prevoze do nemocnice na následky zranenia miechy, ktoré utrpela pri tréningu. Informáciu priniesla agentúra AP.



"Bolo to naozaj nečakané, nesmierne nešťastná nehoda," povedal jej tréner Tom Alberti. "Táto mladá žena excelovala v triede i v telocvični. Rodine a pozostalým prajeme úprimnú sústrasť," uviedol riaditeľ univerzity Connecticut Southern State Joe Bertolino.