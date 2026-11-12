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Mladá Boleslav zdolal Lipsko, Letenay s gólom
Letenay odohral celý zápas, rovnako aj jeho krajan a kapitán tímu Martin Králik.
Autor TASR
Lipsko 12. novembra (TASR) - Futbalisti českého klubu FK Mladá Boleslav zvíťazili vo štvrtkovom prípravnom zápase na pôde nemeckého tímu RB Lipsko 5:4. Gól do siete účastníka najvyššej Bundesligy strelil aj slovenský útočník Lukáš Letenay, ktorý v tretej minúte poslal hostí do vedenia 1:0.
Duel sa hral počas reprezentačnej prestávky, dejiskom bolo ihrisko v akadémii RB Lipsko. Letenay odohral celý zápas, rovnako aj jeho krajan a kapitán tímu Martin Králik.
Duel sa hral počas reprezentačnej prestávky, dejiskom bolo ihrisko v akadémii RB Lipsko. Letenay odohral celý zápas, rovnako aj jeho krajan a kapitán tímu Martin Králik.