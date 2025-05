Mladá Boleslav získala slovenského útočníka Grígera

Mladá Boleslav 1., mája (TASR) – Český hokejový klub BK Mladá Boleslav oznámil príchod slovenskej posily do útoku. Do tímu prichádza tridsaťročný Dávid Gríger, ktorý naposledy pôsobil v Karlových Varoch. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.



Gríger je známy svojou univerzálnosťou - dokáže nastupovať na pozícii centra aj pravého krídla. V uplynulej sezóne zaznamenal 30 kanadských bodov (16+14) v 49 zápasoch základnej časti a ďalších 6 (4+2) pridal v play off. Jeho najproduktívnejší ročník bol 2018/19, kedy zaznamenal za Karlove Vary 33 bodov v 47 zápasoch.



Slovensko reprezentoval na viacerých mládežníckych šampionátoch vrátane MS hráčov do 20 rokov v roku 2014, na ktorých bol tretím najlepším nahrávačom turnaja. V seniorskej reprezentácii debutoval 2. apríla 2015 v prípravnom zápase proti Švédsku a zúčastnil sa aj na kvalifikácii na ZOH 2022.