MLADÁ POSILA PRE SLOVAN: Získal Gajdoša z Trenčína

Bratislava 3. septembra (TASR) - Futbalistov ŠK Slovan Bratislava posilní ofenzívny stredopoliar Artur Gajdoš. Prichádza z AS Trenčín a podpísal štvorročný kontrakt.



Dvadsaťročný Gajdoš má na konte 80 štartov v Niké lige. "Dlhodobo sme ho sledovali a všímali sme si jeho progres i potenciál smerom do budúcna. Je to mladý slovenský futbalista, ktorý môže v našom drese napredovať a rozvinúť svoj talent. Samozrejme, v Slovane ho čaká väčšia konkurencia i očakávania, no sme presvedčení, že sa s tým dokáže popasovať. Po dlhšej dobe sme zrealizovali prestup medzi dvoma slovenskými klubmi, čo len potvrdzuje, že sa to dá, pokiaľ majú obe strany adekvátne očakávania a pozície. Práve takéto transfery môžu pomôcť všetkým zainteresovaným stranám od hráča cez oba kluby." vyhlásil Ivan Kmotrík ml., generálny riaditeľ Slovana podľa oficiálnej stránky klubu.