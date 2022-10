Mladému Kašlíkovi to za Zvolen sype, Chovan z Košíc nehľadá výhovorky

Na snímke fanúšikovia Zvolena počas 5. kola hokejovej Tipos extraligy HKM Zvolen - HC Košice 30. septembra 2022 vo Zvolene. Foto: TASR - Ján Krošlák

Zvolen 1. októbra (TASR) – Hokejisti Zvolena sa po piatkovej výhre nad Košicami v 5. kole Tipos extraligy prepracovali na čelo priebežnej tabuľky. V riadnom hracom čase zatiaľ nepoznajú premožiteľa.V dueli proti ´oceliarom´ ukázali nielen útočnú silu, ale aj obrannú. Viackrát pritom mužstvo podržal brankár Adam Trenčan, ktorý po zápase mohol pred mikrofónmi žiariť spokojnosťou: „.“Trenčan je aktuálne medzi žrďami zvolenskou jednotkou. Všetko však mohla zmeniť 44. minúta stretnutia, kedy ho Lamper korčuľou trafil do brucha a hneď vzápätí z tejto situácie ťažil znižujúcim gólom na 2:3 Linet. „,“ usmial sa Trenčan a okomentoval aj priebežnú prvú pozíciu mužstva v tabuľke: „Poteší to, zaslúžime si to za odvedenú prácu, pretože každý maká na tréningoch a ideme vpred pomalými krôčikmi. Azda to pôjde takto ďalej.“Vo zvolenskej ofenzíve sa blysol dvomi gólmi iba 20-ročný útočník Matej Kašlík. Premenil trestné strieľanie a predviedol i pekné natlačenie sa do bránky s účinnou koncovkou. Na konte tak má štyri presné zásahy z piatich duelov. „,“ netají Kašlík, ktorý dostal proti Košiciam priestor v prvom útoku na krídle. K samotnému duelu ešte poznamenal: „.“Košičania po prehre vo Zvolene klesli na posledné miesto v tabuľke. Nezískali totiž v štyroch stretnutiach ani bod. Príčiny sa snažil hľadať kapitán ´oceliarov´ Michal Chovan: „.“Chovan reagoval aj na situáciu s košickým štadiónom, keď mužstvo musí trénovať v provizórnych podmienkach a aj hrať domáce zápasy na malom štadióne, čo sa môže určitým spôsobom odzrkadliť na psychike. „,“ zdôraznil košický kapitán.