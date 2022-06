Mládežnícki futbalisti zdolali Rakúšanov 1:0 a postúpili na MS20

ME futbalistov do 19 rokov



o 5. miesto - play off MS20:



Trnava



Slovensko - Rakúsko 1:0 (0:0)



Gól: 64. Kopásek. ŽK: Luka, Oravec, Kóša, Hollý - Wustinger, Kanurič, Demir, Jašič, Babuscu, Wallner, ČK: 45.+3 Wustinger, 90.+5 Demir, 90.+9 Wallner (všetci Rakúsko) všetci po 2. ŽK. Rozhodoval: Verboomen (Belg.), 4087 divákov



Slovensko: Hrdina - Mičuda, Luka (57. Szolgai), Ujlaky, Kopásek - Kóša, Oravec (71. Halabrín) - Gaži (52. Mišovič), Hollý, Sliacky (46. Sauer) - Griger



Rakúsko: Scherf - Fallmann, Querfeld, Wallner, Omoregie (24. Mischitz) - Jašič, Omič (5. Wustinger), Kanurič (74. Weixelbraun) - Knollmüller (74. Babuscu), Demir, Veratschnig (74. Forst)

Trnava 28. júna (TASR) - Slovenskí mládežnícki futbalisti si vybojovali účasť na budúcoročných MS20. V utorňajšom stretnutí play off na domácich ME19 zdolali v Trnave rakúskych rovesníkov 1:0 vďaka gólu Samuela Kopáska v 64. minúte a získali piatu európsku miestenku. Na svetový šampionát do Indonézie (20. mája až 11. júna 2023) postúpili aj semifinalisti turnaja na Slovensku: Francúzsko, Taliansko, Anglicko a Izrael.V úvode sa streleckými pokusmi prezentovali Knollmüller s Kanuričom, ani jeden z nich však neohrozil Hrdinu v domácej bránke. Slováci sa dostávali dopredu ešte sporadickejšie než Rakúšania, príležitosť si nevypracovali ani z priameho kopu, ktorý vybojoval Griger. Do šestnástky sa dôrazne prebíjal Hollý, zastavil ho až posledný zo súperových obrancov. Rakúšanov trápili zdravotné problémy, už v prvej polhodine museli dvakrát vynútene striedať, keď prišli aj o kapitána Omiča. Slováci nezužitkovali ani ďalšiu štandardku zo sľubnej pozície, na opačnom konci prenikol do pokutového územia Kanurič, s jeho prudkou prízemnou strelou k bližšej žrdi si poradil Hrdina. Pred prestávkou sa Rakúšania po chybe Kóšu ocitli v prečíslení 2 na 1, Knollmüller dostal prihrávku do veľkého vápna, ale nikým neatakovaný trafil loptu veľmi zle a zahodil obrovskú šancu. Slovákom vzápätí nevyšla rýchla akcia so spätnou prihrávkou na Sliackeho. V nadstavenom čase si striedajúci Wustinger stihol za zákrok na Hollého vyslúžiť druhú žltú kartu a predčasne sa porúčal pod sprchy. Z nariadeného priameho kopu Kopásek zakrútil loptu smerom do horného rohu bránky, no Scherf sa natiahol a dokázal ju vyškriabať na roh, po ktorom Hollý hlavičkoval tesne vedľa.Domáci mali v horúčave celé druhé dejstvo na využitie prevahy o jedného hráča. Na trávniku však nedominovali, Rakúšania sa ani v početnej nevýhode nevzdali snahy o konštruktívnosť. Tréner Albert Rusnák chcel po zmene strán oživiť svoj tím striedaniami. Slovákom odľahlo, keď po hodine hry napriahol z diaľky Kanurič a jeho strelu vyškriabal Hrdina na brvno. Z následného rohu vznikla neprehľadná situácia pred slovenskou bránkou, k ďalšiemu nebezpečenstvu to už neviedlo. Naopak, v 64. minúte sa na kraji uvoľnil Kopásek a tentoraz už technickou strelou spoza šestnástky prekonal Scherfa.Domáci si za stavu 1:0 museli dávať pozor na krehké vedenie. Krátko po strelenom góle preletel popred ich bránku center, ktorý nevyboxoval Hrdina, k lopte sa nedostal žiaden z útočiacich hráčov. S pribúdajúcim časom museli Rakúšania čoraz viac riskovať, čím sa v ich defenzíve otváral priestor na kontry. Náznaky na jednej či druhej strane neviedli k zmene skóre. V nadstavenom čase hlavný rozhodca Verboomen vylúčil trénera Rusnáka na tribúnu a červenú kartu po druhej žltej dostal Demir za udretie Hollého. Tretím vylúčeným Rakúšanom sa na úplnom konci stal Wallner, ktorý takisto videl druhú žltú kartu.