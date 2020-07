Mládežnícky kanonier Gembický z DAC do Trnavy

Trnava 14. júla (TASR) - Slovenský futbalový klub Spartak Trnava angažoval z DAC Dunajská Streda 19-ročného útočníka Sebastiána Gembického.



V DAC odohral v zimnej príprave jeden zápas za áčko, no v lige šancu ešte nedostal. Aj preto zmenil dres a chce sa presadiť v Trnave. "Spartak je vynikajúci klub, ktorý stále patrí medzi najlepšie na Slovensku. Som presvedčený, že som si vybral pre mňa to najlepšie. Prišiel som sem s cieľom vybojovať si miesto v kádri a čo najskôr si pripísať prvý ligový štart," povedal pre klubový web Trnavy.



Gembický je ofenzívny univerzál, ktorý môže hrať aj na oboch krídlach. Je členom mládežníckych reprezentačných výberov a ukázal sa najmä v drese osemnástky v zápase proti Anglicku, kde sa na remíze 2:2 podieľal krásnym gólom po sóle cez celé ihrisko a asistenciou na druhý gól. Do Trnavy prichádza ako najlepší strelec dorasteneckej ligy. "V klube sme veľmi radi, že sa nám podarilo získať tohto talentovaného a pracovitého mladého reprezentanta. Sebastián má veľkú šancu ukázať svoje kvality a za seba verím, že s jeho mentálnym nastavením a cieľavedomosťou sa môže v blízkej budúcnosti z talentu stať platný ligový hráč. Prajem mu v Trnave úspešný vstup do jeho ligovej kariéry a neskôr veľa dôležitých gólov," povedal na margo nádejného futbalistu športový riaditeľ Andrej Kostolanský.