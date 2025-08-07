Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 7. august 2025Meniny má Štefánia
< sekcia Šport

Mládežnícky reprezentant Stankoven si zahrá v kanadskej juniorskej OHL

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Sedemnásťročný útočník podpísal rozvojovú zmluvu s tímom Brampton Steelheads.

Autor TASR
Brampton 7. augusta (TASR) - Slovenský mládežnícky hokejový reprezentant Matej Stankoven bude pokračovať vo svojej kariére v zámorí. Sedemnásťročný útočník podpísal rozvojovú zmluvu s tímom Brampton Steelheads, ktorý pôsobí v kanadskej juniorskej súťaži OHL.

Stankoven bol na Slovensku hráčom Slovana Bratislava. Brampton si slovenského centra vybral v tohtoročnom import drafte z celkového 38. miesta. „Sme nesmierne nadšení, že náš výber v prvom kole tohtoročného draftu mieri do Bramptonu. Matej je silný obojsmerný útočník, ktorý bude kľúčovou postavou úspechu Steelheads v najbližších rokoch,“ uviedol pre oficiálny web klubu generálny manažér a hlavný tréner James Richmond.

Stankoven je v predbežnej nominácii SR na blížiaci sa mládežnícky turnaj Hlinka Gretzky Cup v Trenčíne a Piešťanoch (9.-16. augusta).
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Jazdilo sa naľavo, autobusy boli vojnová korisť

B. KOLLÁR: Koalícia vládne zle, ale rovnakí babráci sú aj v opozícii

ZRÁŽKA AUTOBUSU S VLAKOM: Dvaja ľudia prišli o život

IRSÁKOVÁ: Úľ je ako lekáreň, nepomáha nám len med, ale aj mŕtve včely