Mladí Američania získali zlato po finálovom triumfe nad Švédskom

MS do 18 rokov – finále v Bazileji:



USA – Švédsko 3:2 po predĺžení (0:1, 0:1, 2:0 - 1:0)



Góly: 50. Nelson (Buium, Guzzo), 57. Terrance (Eiserman,Smith), 63. Leonard (Hutson, Moore) - 10. Stählberg (Wahlberg, Dower Nilsson), 27. Nordh (Sandin-Pellikka, Forsfjäll). Rozhodovali: Cadieux (Kan.), Hebeisen (Švajč.) - Boivin (Kan.), Rampír (ČR), vylúčenia: 5:2 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 4342 divákov





konečné poradie MS 2023: 1. USA, 2. Švédsko, 3. Kanada, 4. SLOVENSKO, 5. Fínsko, 6. Švajčiarsko, 7. Česko, 8. Lotyšsko, 9. Nórsko, 10. Nemecko (zostup)



Bazilej 30. apríla (TASR) - Hokejisti USA získali po šiestich rokoch opäť zlato na MS hráčov do 18 rokov. Rekordný jedenásty titul vybojovali po finálovom triumfe v Bazileji nad obhajcom Švédskom 3:2 po predĺžení. Víťazný gól strelil v 63. minúte Ryan Leonard.Američania odplatili súperovi prehru z finále vlaňajšieho šampionátu v Nemecku (4:6). V súboji o zlato prehrávali už o dva góly, no v záverečnej desaťminútovke tretej tretiny dokázali vyrovnať a v nadstavení rozhodli o svojom triumfe.Tím USA vyhral na šampionáte všetkých sedem stretnutí, v semifinále si hladko poradil aj so Slovákmi 7:1. Švédi našli premožiteľa prvýkrát až vo finále. V ňom prehrali na strely so súperom 32:41.Slováci skončili na šampionáte na konečnej štvrtej priečke, keď v zápase o bronz prehrali s Kanadou 3:4 až po predĺžení. S elitou sa rozlúčili Nemci, ktorí nestačili v súbojoch o záchranu na Nórov. Na budúci rok ich v najvyššej kategórii nahradí Kazachstan.