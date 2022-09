Mladí futbalisti Slovenska sa pripravujú na baráž proti Ukrajine

Žilina 18. septembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov odštartovala v nedeľu prípravu na barážový dvojzápas o postup na ME proti Ukrajine (23. septembra o 18.00 h v Žiline a 27. septembra o 17.30 h v poľskom meste Bielsko-Biala). Tréner Jaroslav Kentoš mal krátko popoludní na zraze k dispozícii 14 hráčov, celý tím bude kompletný až v pondelok.



"Čaká nás náročný súper, na papieri je favoritom, ale rozhodne výkon na ihrisku," uviedol kouč Jaroslav Kentoš pre oficiálnu stránku Slovenského futbalového zväzu (SFZ). Gólovo sa na asociačný termín naladil Žilinčan Adrián Kaprálik, ktorý v sobotu skóroval v lige proti Liptovskému Mikulášu: "Stabilne hrávam, čo mi pomáha a týmto viem následne aj ja pomôcť tímu v ceste za naším cieľom – kvalifikovaniu sa na Euro. Ukrajina je ťažký súper. Zažili sme si to na vlastnej koži, keď sme si s ním zmerali sily na prípravnom turnaji v Turecku. Cesta k úspechu vedie cez plnenie pokynov trénera. Nesmieme sa ničoho obávať."



Hráč AS Trenčín Samuel Lavrinčík nechce v národnom tíme myslieť na klubovú nepriaznivú šnúru štyroch prehier. "Teraz som s reprezentačnými spoluhráčmi a v reprezentačnej šatni. Na zraz som sa veľmi tešil, verím, že šnúru prehier už prelomím, ideálne dvakrát. Musíme plniť všetky pokyny od trénera. Celý týždeň budeme mať na to, aby sme sa kvalitne pripravili," zdôraznil Lavrinčík pre futbalsfz.sk. "Spoluhráči z AS ma vyprevádzali zo slovami, aby sme urobili postup. Sľúbil som im, že urobíme všetko pre to, aby sa nám to podarilo. Vraveli mi, že nám budú držať prsty. Ukrajinci sú náročným protivníkom. Pozeral som aj zápas Šachtaru, z ktorého sú niekoľkí hráči v nominácii, v Lige majstrov. Uvidíme však na ihrisku, čo prinesie dvojzápas."