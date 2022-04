Mladí hokejisti Slovenska zdolali v prípravnom dueli Česko

Slovensko "18" - Česko "18" 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)



Góly: 29. Ondriš (Ružek), 41. Honzek (Šotek, Kukumberg), 55. Jenčko (Štrbák, Molnár) - 35. Polák (Šalé, Dvořák). Rozhodovali: Krajčík, Müllner - Frimmel, Valo, vylúčení: 4:6, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 400 divákov.



Zostava SR 18: Eliaš - Žabka, Moško, Nahalka, Štrbák, Chromiak, Eperješi, Krakovský, Tomas - Honzek, Gabriel, Šotek - Molnár, Jenčko, Kopecký - Mišiak, Pobežal, Kukumberg - Ondriš, Dej, Ružek

Piešťany 2. apríla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov zvíťazili v sobotnom prípravnom stretnutí pred domácim turnajom A-skupiny I. divízie MS nad rovesníkmi z Česka 3:1. Zverenci Ivana Feneša tak súperom odplatili piatkovú tesnú prehru 3:4, keď inkasovali 49 sekúnd pred koncom zápasu.Skóre otvoril v 29. minúte Adam Ondriš a hostia dokázali odpovedať presilovkovým gólom Vojtěcha Poláka. Naspäť do vedenia dostal svoj tím po 23 sekundách záverečnej tretiny Samuel Honzek a víťazstvo spečatil päť minút pred koncom duelu Daniel Alexander Jenčko.Mladí Slováci zabojujú od 11. do 17. apríla v domácom prostredí o návrat medzi svetovú elitu. Okrem stretnutí s Českom odohrali duel s maďarskou "devätnástkou", ktorú deklasovali 9:1. Na budúci týždeň ich ešte preveria Modré krídla Slovan.