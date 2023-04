Mladí Slováci prehrali v súboji o bronz s Kanadou 3:4 po predĺžení

Prečítajte si aj: Mladí slovenskí hokejisti nastúpili v zápase o bronz proti Kanade

MS do 18 rokov – zápas o 3. miesto v Bazileji:



Kanada - Slovensko 4:3 po predĺžení (0:0, 2:1, 1:2 - 1:0)



Góly: 31. Celebrini (Price, Wood), 40. Barlow (Wood, Gibson), 59. Wood (Cristall, Celebrini), 68. Celebrini (Wood, Gibson) - 39. Dvorský (Masnica, Štrbák), 42. Císar, 56. Jenčko (Císar, Kukumberg). Rozhodovali: Brandner (Fín.), Eriksson (Švéd.) - Durmis (SR), Gustafson (USA), vylúčenia: 7:3 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2598 divákov



Kanada: D'Aigle – Price, Allen, Dragicevic, Gibson, Morin, Yakemchuk, Bertucci – Wood, Celebrini, Ritchie – Heidt, MacDonell, Barlow – Halaburda, Howe, Cristall – Catton, Pharand, Martone – Lardis



SR: Urban – Štrbák, Eperješi, Chromiak, Baran, Královič, Pišoja, Barcík – Pekarčík, Dvorský, Cedzo – Jenčko, Kukumberg, Císar – Ridzoň, Gron, Varga – Pobežal, Párička, Masnica



Bazilej 30. apríla (TASR) - Slovenskí hokejisti do 18 rokov obsadili na MS vo Švajčiarsku konečné štvrté miesto. V nedeľnom súboji o bronz podľahli Kanade 3:4 po predĺžení. Nenadviazali tak na medailové pozície slovenskej osemnástky zo šampionátov v roku 1999 (bronz) a 2003 (striebro), dosiahli však historicky tretí najlepší výsledok medzi elitou.Slováci boli blízko k víťazstvu, keď dvakrát dokázali zmazať manko súpera a v tretej tretine otočili skóre vo svoj prospech. Kanada však dokázala 70 sekúnd pred koncom tretej tretiny pri hre bez brankára vyrovnať na 3:3 a v predĺžení sa stal hrdinom zámorského tímu autor víťazného zásahu Macklin Celebrini. Ten nazbieral v stretnutí dva góly a asistenciu, jeho spoluhráč Matthew Wood mal tri asistencie.Mladí Slováci neodplatili v Bazileji Kanaďanom prehru 3:4 zo základnej A-skupiny, o ich góly sa postarali Dalibor Dvorský, Peter Císar a Daniel Jenčko. Pre Dvorského to bol ôsmy gól na šampionáte a s 13 bodmi (8+5) v siedmich dueloch je nový rekordér medzi slovenskými hráčmi na elitných šampionátoch.Kouč Tibor Tartaľ nemohol proti "javorovým listom" počítať s útočníkom Františkom Dejom, ktorý v semifinále proti USA (1:7) krosčekoval súpera do krku, putoval predčasne do šatne a dostal dištanc. Zmeny tak museli nastať v treťom i štvrtom útoku.Vo finále od 19.00 h nastúpili v Bazileji proti sebe USA a obhajcovia titulu Švédi.Za Kanadu nastúpil do bránky iba 16-ročný D'Aigle a prvýkrát ho vo 4. minúte preveril nahodením Varga. Ešte predtým musel na druhej strane zasiahnuť Urban po strele Yakemchuka. Chybu kanadského kapitána Allena na konci úvodnej päťminútovky nepotrestal Kukumberg, ktorému puk na teč posielal obranca Pišoja. Vyrovnanú partiu v úvode zápasu mohli na svoju stranu nakloniť Kanaďania pri vylúčení Kukumberga, Urban však podržal svoj tím najmä po delovkách Celebriniho z pravého kruhu. Zámorský tím na chvíľu prebral iniciatívu, v aktivite ho však zastavil faul Halaburdu, po ktorom mali možnosť svojej prvej početnej výhody aj Slováci. V nej mal najväčšiu príležitosť Pekarčík po krížnej prihrávke od Dvorského, ale netrafil do priestoru bránky súpera. Štyri minúty pred koncom periódy sa sám pred Urbana dostal Halaburda a bol faulovaný, ani ďalšiu presilovku však Kanaďania na gól nepretavili. Na druhej strane sa neujal ani Pekarčíkov bekhend.Elitná formácia Kanaďanov hneď v úvode prostrednej časti takmer vyšachovala defenzívu slovenského tímu, Urban si potom poradil s pokusom Celebriniho. Na druhej strane nedovolený taka Wooda kolenom mohli Slováci potrestať v presilovej hre, no Štrbákovu strelu od modrej vyrazil D'Aigle a o chvíľku neskôr Dvorský po pohľadnej kombinácii nenamieril presne do odkrytej časti bránky. V 28. minúte sa do prečíslenia dvoch na jedného dostali Dvorský s Cedzom, sľubnú pozíciu však nedotiahli do zakončenia. Bezgólové skóre v polovici stretnutia zlomili Kanďania - Price našiel medzi kruhmi Celebriniho a ten prestrelil Urbana na 1:0. Slovenská ekipa sa snažila o rýchlu odpoveď, no D'Aigle betónom zneškodnil nebezpečný projektil Grona. Urban potom zabránil dvojgólovému náskoku súpera, keď vychytal Lardisa. Na konci druhej tretiny mali ešte Slováci dvakrát výhodu presilovej hry. V prvej z nich sa v najväčšej šanci ocitol Kukumberg, jeho strelu však v poslednej chvíli zblokoval obranca súpera. V druhej však už cez clonu hráčov vyrovnal strelou do horných poschodí bránky Dvorský - 1:1. Radosť Slovákov však trvala iba 62 sekúnd, keďže na druhej strane využil prečíslenie Barlow a vrátil Kanade náskok.Slovenská aktivita na začiatku tretej tretiny priniesla vyrovnávajúci úspech už po 88 sekundách. D'Aigle mal síce pri strele Císara úplne voľný výhľad, puk mu však prepadol cez lapačku za chrbát - 2:2. Skóre na svoju stranu mohli slovenskí mladíci preklopiť počas následných presiloviek pri vylúčeniach Wooda i Yakemchuka, napriek tlaku v útočnom pásme však zostal stav nerozhodný. Slováci boli v tretej časti herne i strelecky aktívnejší, neistého brankára súpera skúšali na začiatku záverečnej desaťminútovky Eperješi i Pišoja, ale Kanaďania odolali. Necelých päť minút pred koncom riadneho času už zámorský brankár kapituloval, keď sa presadil Jenčko z ľavej strany aj vďaka teču obrancu súpera. Kanaďania v závere odvolali brankára a po tlaku dokázal presnou strelou vyrovnať Wood. V predĺžení pri hre torch proti trom Urban voackrát podržal svoj tím, ale proti strele Celebriniho v čase 67:51 bol bezmocný.