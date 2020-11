Mladí Slováci sa zišli v Nitre bez Pokorného, je v karanténe

Nitra 8. novembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov sa na nedeľnom zraze v Nitre pred záverom kvalifikácie ME 2021 stretla bez stredopoliara Petra Pokorného zo SKN St. Pölten. Rakúsky klub už skôr informoval, že hráča pre potreby reprezentácie neuvoľní. Tréner Jaroslav Kentoš mal napoludnie k dispozícii 13 hráčov, ďalší sa pripoja v priebehu najbližších hodín.



Mladí Slováci majú na programe v novembri posledné dva zápasy kvalifikácie ME 2021. Najskôr ich čaká 12. novembra meranie síl s Gruzíncami v Tbilisi o 11.00 SEČ (14.00 h miestneho času, pričom výkop zápasu sa posunul o hodinu skôr – pozn.). Na záver kvalifikačného cyklu, 17. novembra o 17.00 h privíta dvadsaťjednotka v Nitre rovesníkov z Lichtenštajnska. Tréner SR 21 mohol osobne privítať Ivana Krajčírika, Martina Šuleka, Dominika Špiriaka, Gergelya Tummu, Alexandra Mojžiša, Matúša Vojtka, Timoteja Múdreho, Jakuba Kadáka, Matúša Kmeťa, Martina Kovaľa, Marka Totku, Ladislava Almásiho a Mateja Trusu. Dávid Strelec sa pripojil k mužstvo v nedeľu pred popoludňajším tréningom. Celý káder bude pokope v nedeľu večer.



"Časť hráčov, ktorí mali ligové zápasy v sobotu, už máme k dispozícii, časť hráčov príde dnes večer a niektorí hráči, smerom k áčku, sú ešte otvorení. Dnes večer by sa to mohlo dotiahnuť. S trénerom Štefan Tarkovičom sme v každodennom kontakte, ak bude niekto z našich chlapcov v nominácii áčka tak my budeme musieť donominovať chalanov z našej širšej nominácie," povedal tréner Jaroslav Kentoš pre web SFZ.



Z pôvodnej nominácie vypadol Pokorný: "Peťo je v karanténe. Včera síce nastúpil na zápas St. Pöltenu, ale z klubu nás už skôr informovali, že ho neuvoľnia. Bude to pre nás strata, ale vyrovnáme sa s ňou."







Duel s Gruzínskom bude súbojom o 3. miesto v kvalifikačnej skupine. "Očakávam náročný duel, podobný, ako bol ten pred rokom (3:2). Gruzínci sa prezentujú počas celej kvalifikácie aktívnym futbalom a sú dobre technicky vybavení. To ich zdobí. Čo sa týka výkonu, verím, že nadviažeme na ten z druhého polčasu vo Francúzsku (0:1)," povedal Kentoš a na margo posledného súpera z Lichtenštajnska dodal: "Prezentujú sa dobre organizovanou obranou, hrajú na rýchle protiútoky. Bude to o tom, aby sme nepodcenili žiadny detail a hrali naplno počas celého stretnutia. V minuloročnom dueli, keď prišlo k podceneniu v určitých herných situáciách, tak sa súper dostal do zápasu. Verím, že teraz sa to nestane. Po poslednom zápase chceme byť tretí v skupine."



Keďže vedenie mužstva neberie súčasnú situáciu ohľadom šírenia koronavírusu na ľahkú váhu, prvým bodom nedeľného programu bolo testovanie. "Zatiaľ sme mali len negatívne výsledky, verím, že to bude takto aj pokračovať. Testovať sa budeme aj v ďalších dňoch a to pred odletom do Gruzínska, po prílete naspäť, pred zápasom s Lichtenštajnskom a aj po ňom," vysvetlil Kentoš.



V prvej skupine hráčov, ktorá stihla oficiálny úvod zrazu, bol aj útočník Ladislav Almási. "Ak by mi to gólovo sypalo tak, ako počas minulého mesiaca, bol by som rád. Teraz mi to v lige nepadá, ale viem, že opäť budem dávať góly. Stretnutia za reprezentáciu môžu nám hráčom vždy pomôcť, keď dostanem šancu, budem sa ju snažiť čo najlepšie využiť. Chcem túto púť zakončiť víťazne. Reprezentácia mi veľmi pomohla v klubovom živote a aj v súkromí. Som rád, že som mohol chodiť reprezentovať. Minulý rok to bol proti Gruzíncom ťažký zápas. Hrali sme v prečíslení a aj tak sa výhra rodila ťažko. Podobné to bude i teraz. Nad Lichtenštajnskom musíme tiež vyhrať," uviedol pre futbalsfz.sk zakončovateľ MFK Ružomberok, ktorý je na zraze za dvadsaťjednotku pre vekový limit poslednýkrát.