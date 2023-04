Mladí Slováci sú už v dejisku MS do 18 rokov,obranca Chromiak je chorý

Porrentruy 19. apríla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov v utorok opustili Zürich. Po krátkom kempe v najväčšom švajčiarskom meste a prípravnom zápase proti Fínsku (3:8) zamierili do dejiska majstrovstiev sveta tejto vekovej kategórie. Mladí Slováci si už vyskúšali aj ľad Raiffeisen arény v Porrentruy, kde odohrajú všetky zápasy základnej A-skupiny.



Do tréningového procesu sa zapojilo 24 z 25 hráčov v kádri. Choroba stále limituje obrancu Jakuba Chromiaka, ktorý musel vynechať aj pondelkový prípravný duel. Tréneri mali k dispozícii troch brankárov, siedmich obrancov a štrnástich útočníkov. Realizačný tím doplnil Ivan Feneš.



"Máme za sebou dobrý tréning, vhodný na rozjazdenie po zápase. Zameriavali sme sa na veci, ktoré nám robili problémy proti Fínom. Potrebujeme sa zlepšiť prácu v predbránkovom priestore. Musíme si vziať ponaučenie z nevydarených oslabení, ktoré si musíme rozanalyzovať na videu, aby sme sa vyhli chybám,“ povedal útočník Daniel Alexander Jenčko zo švédskeho Malmö pre portál hockeyslovakia.sk.



Slovenský reprezentačný A-tím pod vedením Craiga Ramsayho odohral minulú sobotu práve v Porrentruy, v hale tímu HC Ajoie, druhý prípravný duel proti Švajčiarsku (3:2 pp). Štadión postavili v roku 1973, ale v rokoch 2018 až 2020 prešiel výraznou rekonštrukciou. Má kapacitu pre viac ako 4500 divákov s 1500 miestami na sedenie.



Vo výbere slovenskej reprezentácie do 18 rokov figurujú iba dvaja hokejisti ročníka narodenia 2006. Jedným z nich je obranca Adam Beluško, ktorý čoskoro prvýkrát v kariére okúsi atmosféru svetového šampionátu: "Chalani ma vzali do partie tak, ako keby som bol z ich ročníka. Môžem od nich získať nové skúsenosti, ktoré mi pomôžu do budúcnosti. Nechcem však byť iba do počtu, ale pomôcť tímu čo najviac."



Slováci nastúpia na úvodný duel MS proti Čechom vo štvrtok 20. apríla o 18.30 h, o deň neskôr v rovnakom čase sa stretnú so Švédskom. Po dni voľna čaká Slovákov v nedeľu 23. apríla o 13.00 h súboj s Kanaďanmi a účinkovanie v skupine uzavrú v pondelok o 18.30 h proti Nemcom. Do štvrťfinále postúpia prvé štyri mužstvá z oboch skupín, tímy na piatych miestach budú bojovať o záchranu medzi elitou.