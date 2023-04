Mladí Slováci v semifinále proti USA, Švédsko sa stretne s Kanadou

MS do 18 rokov - štvrťfinále (Bazilej):



Fínsko – SLOVENSKO 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)



Góly: 46. Halttunen (Junkkari, Helenius), 60. Järventie (Halttunen, Helenius) – 1. Dvorský (Eperješi, Cedzo), 23. Masnica (Dvorský, Pekarčík), 34. Cedzo (Pekarčík, Dvorský). Rozhodovali: Eriksson (Švéd.), Hebeisen (Švajč.) – Boivin (Kan.), Gustafson (USA), vylúčení: 2:3, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2378 divákov.



/SLOVENSKO postúpilo do semifinále/

ďalšie sumáre:



Švédsko – Lotyšsko 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)



Góly: 24. a 41. Stenberg, 5. Nordh, 18. Edström, 36. Dower Nilsson, 59. Zether - 30. Livsics



/Švédsko postúpilo do semifinále/







Kanada - Švajčiarsko 7:3 (1:1, 5:1, 1:1)



Góly: 17. a 36. Celebrini, 27. a 43. Cristall, 21. Ritchie, 25. Wood, 37. Catton - 40. a 55. Wagner, 18. Bunzli



/Kanada postúpila do semifinále/







USA - Česko 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)



Góly: 13. Smith, 30. Leonard, 55. Nelson, 56. Vote - 51. Petr



/USA postúpili do semifinále/



o udržanie (Porrentruy):



Nemecko - Nórsko 1:6 (0:2, 0:2, 1:2)



Góly: 45. Vinzens - 39. a 41. Vatne, 6. Indergaard, 8. Sjöthun, 35. Klungtveit, 60. Stön



/Stav série: 0:1/

ďalší program série o udržanie:



sobota 29. apríla o 11.00 h: Nórsko - Nemecko (Porrentruy)



nedeľa 30. apríla o 11.00 h: Nemecko - Nórsko (Porrentruy)



program semifinále (hracie časy 15.00 a 19.00):



sobota 29. apríla



USA - SLOVENSKO



Kanada - Švédsko

Bazilej/Porrentruy 28. apríla (TASR) - Slovenskí hokejisti sa stretnú v semifinále MS do 18 rokov vo Švajčiarsku s rovesníkmi z USA. Slováci zabojujú o finálovú účasť v sobotu 29. apríla v Bazileji.Zloženie semifinálových dvojíc určil až záverečný štvrťfinálový duel Švédska proti Lotyšsku, v ktorom Švédi potvrdili rolu favorita a zvíťazili 6:1. V druhom semifinále sa tak stretne Švédsko s Kanadou, ktorá postúpila medzi štyri najlepšie tímy po hladkom triumfe nad domácim Švajčiarskom 7:3.Slováci postúpili do semifinále po tom, čo zdolali v Porrentruy favorizované Fínsko 3:2. Slovensko bude mať v tejto kategórii zastúpenie medzi štyrmi najlepšími tímami prvýkrát od roku 2003.USA zdolali rovesníkov z Česka 4:1. Američania mali v stretnutí jasnú streleckú prevahu, keď Čechov prestrieľali v pomere 52:12.Nórsko zdolalo v prvom dueli o udržanie sa v elitnej kategórii Nemecko hladko 6:1. Vo švajčiarskom Porrentruy viedli o dva góly už po necelých ôsmich minútach a súperovi potom nedovolili duel zdramatizovať. Nóri sa tak ujali vedenia v sérii o záchranu hranej na dve víťazstvá. Druhý duel je na programe v sobotu, prípadný tretí v nedeľu opäť o 11.00 h.