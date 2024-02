Mladí Slováci vybojovali zlato na ME tímov do 12 rokov

Sunderland 11. februára (TASR) - Mladí slovenskí tenisti získali zlaté medaily na zimných majstrovstvách Európy tímov do 12 rokov v Sunderlande. Družstvo v zložení Martin Adamča, Matteo Sanson, Ľuboš Húsenica zvíťazilo vo finále nad rovesníkmi z Rakúska 2:1. Zo zisku cenného kovu sa tešia aj mladé slovenské reprezentantky, ktoré si odniesli z Veľkej Británie bronz.



Slovákov dostal vo finále do vedenia Matteo Sanson, ktorý zdolal Lionela Friessnegga hladko 6:2, 6:1. Na druhú dvojhru nastúpil Martin Adamča, v súboji tímových jednotiek prehral s Lucom Sagederom 5:7, 5:7. O titule majstra Európy tak rozhodla až záverečná štvorhra, v nej Adamča so Sansonom vyhrali nad párom Leitner, Sageder 6:3, 6:2.



Slovenky v zložení Alexandra Janošková, Simona Nováková, Ella Bartáková zvíťazili v súboji o tretie miesto nad rovesníčkami z Estónska 2:1. Rozhodujúci bod získali v debli Janošková s Novákovou. Informoval o tom Slovenský tenisový zväz (STZ) na svojej oficiálnej webstránke.