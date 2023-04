Mladí Slováci vzdorovali favorizovanej Kanade, napokon prehrali 3:4

MS do 18 rokov:



A-skupina:



Slovensko – Kanada 3:4 (0:1, 1:2, 2:1)



Góly: 38. Dvorský (Eperješi), 43. Císar (Kukumberg, Gron), 60. Pekarčík (Štrbák, Dvorský) – 1. Barlow (Price, Allen), 24. Ritchie (Wood, Celebrini), 35. Martone (MacDonell), 54. Celebrini (Wood, Dragicevic). Rozhodovali: Barcelo (Fr.), Pilný – Rampír (obaja ČR), Dalsgaard (Dán.), vylúčení: 4:3, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:1, 1751 divákov.



Slovensko: Fürsten – Štrbák, Eperješi, S. Barcík, Baran, Kráľovič, Pišoja, J. Chromiak – Masnica, Dvorský, Cedzo – Pekarčík, Dej, Jenčko – Varga, Kukumberg, Císar – Ridzoň, Párička, Pobežal - Gron

Porrentruy 23. apríla (TASR) - Slovenskí hokejisti podľahli v nedeľnom zápase na MS do 18 rokov vo Švajčiarsku favorizovanej Kanade tesne 3:4. Zverenci trénera Tibora Tartaľa dokázali znížiť z 0:3 na 2:3, v záverečnej minúte aj na 3:4, napokon však nebodovali. O postup z A-skupiny do štvrťfinále zabojujú v pondelok proti Nemecku.Tréner Tartaľ pred zápasom s Kanadou mierne upravil útočné formácie a do bránky sa prvýkrát na turnaji postavil Lukáš Fürsten, ktorý nahradil Samuela Urbana.Slovenskí mladíci vstúpili do zápasu veľmi zle, Kanaďania ich zatlačili v pásme a Fürsten inkasoval z prvej strely po 50 sekundách, keď sa presadil Barlow. Favorit zápasu bol v prvej desaťminútovke dominantný, ale brankár Fürsten vytiahol dva dôležité zákroky. Najskôr výborne vyhodnotil únik Celebriniho, ktorému v poslednom momente vypichol puk a v 12. minúte úspešne čelil aj nájazdu Ritchieho.Na začiatku prostrednej časti hry ušiel kanadskej defenzíve Pekarčík, ktorého faulovali, ale nariadené trestné strieľanie nepremenil Dvorský. V 24. minúte to potrestal gólom na 2:0 aktívny Ritchie. V 35. minúte zvýšil už na rozdiel troch gólov efektným spôsobom v oslabení Martone. Pred záverečným dejstvom však dokázal znížiť v 38. minúte Dvorský a Slováci boli späť v zápase.Kontaktný zásah bol impulzom pre slovenských mladíkov a v úvode tretej tretiny znížil na rozdiel gólu Císar. Slováci sa aktívnym forčekingom dostávali súperovi pod kožu a v polovici tretej tretiny zavreli kanadský tím na niekoľko sekúnd v pásme. Veľkú príležitosť na vyrovnanie zahodil Dvorský. V 52. minúte to prehnal s dôrazom Dej, ktorý za súperovou bránkou fauloval a z následnej presilovky sa presadil Celebrini – 4:2. V záverečných dvoch minútach skúsili Slováci hru bez brankára a 50 sekúnd pred koncom tretej tretiny znížil na 4:3 tečom Pekarčík, no vyrovnať už nedokázali.