Mladí slovenskí hokejisti nastúpili v zápase o bronz proti Kanade

Góly: 31. Celebrini (Price, Wood), 40. Barlow (Wood, Gibson) - 39. Dvorský (Masnica, Štrbák)

Kanada: D'Aigle – Price, Allen, Dragicevic, Gibson, Morin, Yakemchuk, Bertucci – Wood, Celebrini, Ritchie – Heidt, MacDonell, Barlow – Halaburda, Howe, Cristall – Catton, Pharand, Martone – Lardis



SR: Urban – Štrbák, Eperješi, Chromiak, Baran, Královič, Pišoja, Barcík – Pekarčík, Dvorský, Cedzo – Jenčko, Kukumberg, Císar – Ridzoň, Gron, Varga – Pobežal, Párička, Masnica

Bazilej 30. apríla (TASR) - Slovenskí hokejisti do 18 rokov nastúpili v nedeľu na MS vo švajčiarskom Bazileji na duel o bronz proti Kanade v bránke opäť so Samuelom Urbanom. Elitnú formáciu tvorili rovnako ako v semifinále obrancovia Maxim Štrbák a Leo Eperješi a útočné trio Juraj Pekarčík, Dalibor Dvorský a Adam Cedzo.Kouč Tibor Tartaľ nemohol počítať s útočníkom Františkom Dejom, ktorý v semifinále proti USA (1:7) krosčekoval súpera do krku, putoval predčasne do šatne a dostal dištanc. Zmeny tak museli nastať v treťom i štvrtom útoku.Ziskom cenného kovu by mladí Slováci nadviazali na medailové pozície z roku 1999 (bronz) a 2003 (striebro).Po prvej tretine bolo skóre nerozhodné 0:0.Po druhej tretine viedla Kanada nad Slovenskom 2:1.