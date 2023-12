Mladí slovenskí hokejisti podľahli v Trure výberu Švédska 2:6

World Junior Hockey Challenge hráčov do 19 rokov



SLOVENSKO - Švédsko 2:6 (1:2, 0:3, 1:1)



Góly SR: 4. Ferkodič, 59. Klečka



Truro 16. decembra (TASR) - Slovenský hokejový výber do 19 rokov neuspel ani vo svojom štvrtom a záverečnom zápase na prestížnom turnaji World Junior Challenge v kanadskom Trure. V piatkovom vystúpení podľahol výberu Švédska 2:6. O dva góly slovenského tímu sa postarali Max Ferkodič a Lukáš Klečka. Zverenci trénera Martina Dendisa tak ukončili svoje pôsobenie na podujatí bez bodového zisku so skóre 8:26.Mladí Slováci išli prvýkrát do šatní s jednogólovou stratou a nevyšlo im najmä prostredné dejstvo. V ňom inkasovali trikrát a súpera pustili do vedenia 5:1. Švédi viedli značnú časť tretej tretiny o päť gólov, na 2:6 upravil 107 sekúnd pred záverečnou sirénou Klečka.