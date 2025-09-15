< sekcia Šport
Mladí športovci dostávali v Šamoríne rady od Kuzminovej či Lintnera
Šamorín 15. septembra (TASR) - Osobnosti slovenského športu odovzdali v pondelok v priestoroch Olympijského tréningového centra v Šamoríne mladým športovcom cenné skúsenosti. Počas podujatia JOT Games, na ktorom sa zúčastňujú nádeje slovenského športu, sa k ním prihovorili trojnásobná olympijská víťazka v biatlone Anastasia Kuzminová, majster sveta v hokeji Richard Lintner, elitný skejtbordista Richard Tury a kapitánka hádzanárskych majsteriek Európy do 17 rokov Barbora Karkušová. Informovala o tom oficiálna webová stránka Slovenského olympijského a športového výboru olympic.sk.
Všetci hostia sa počas svojej kariéry ocitli pod veľkým tlakom. „V Paríži na olympijských hrách som v kvalifikácii bol pred posledným trikom pod veľkým tlakom. Povedal som si, že či budem spokojný len s tým, že sa zúčastním a nepostúpim do finále. Ďalšie myšlienky som zošrotoval a pod tlakom som predviedol potrebný trik,“ zaspomínal si Richard Tury pred mladými talentmi z Juniorského olympijského tímu, držiteľmi popredných umiestnení z Európskych olympijských festivalov mládeže (EYOF) či hádzanárskymi reprezentantkami do 17 rokov.
Kuzminová mala na ZOH 2018 v Pjongčangu na dosah zostrelenie všetkých 20 terčov. To sa jej síce nepodarilo, ale napriek tomu získala zlato. „Dlhé roky trénujem streľbu a aj v noci by som podľa tréningu mala trafiť 20 z 20 terčov. A na súťaži som sa vždy trápila. Posledná rana bola v Pjongčangu o splnení veľkého sna. Chcela som veľmi trafiť terč. Dlho som mierila, čakala. Napokon som netrafila a na splnenie čistého streleckého sna som si ešte musela počkať, aj keď olympijské zlato mi napokon neuniklo,“ priznala Kuzminová.
Bývalý hokejista Lintner upozornil na rozdiel medzi individuálnym a kolektívnym športom. Výsledok podľa neho závisí aj od toho, ako kolektív zostavia tréneri a za dôležitý považuje najmä tréning. „Ak budete rozmýšľať, ako čo budete v zápasoch robiť, je to začiatok konca. Rozmýšľať je potrebné na tréningu. V zápase už tieto veci musíte robiť intuitívne,“ prihovoril sa k mladým športovcom bývalý šéf slovenskej najvyššej súťaže.
Potrebné sebavedomie podľa rečníkov nepríde samo od seba. Získava sa najmä poctivou prípravou a odvahou vystúpiť z komfortnej zóny. Kuzminová rozprávala o svojej životnej ceste, odmietnutí v ruskom Ťumeni a následnom presune na Slovensko, ktorý jej v tom období veľmi pomohol. Lintner si tiež zaspomínal na svoju kariéru, počas ktorej vystriedal 21 klubov. Ako priznal, dôvodom bolo, že nechcel zažívať v každej sezóne rovnaký stereotyp. Rád si dával malé ciele a neustále si niečo pridával.
Zároveň pripomenul, že každému veľkému úspechu predchádza kríza. „Veď aj pred majstrovstvami sveta 2002, ktoré sme vyhrali, bola kríza a na zimných olympijských hrách v Salt Lake City sme neprešli do hlavného turnaja,“ spomínal Lintner.
